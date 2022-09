Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec grandes valeurs technologiques, Johnson & Johnson, compagnies de transport ferroviaire, PayPal)

PARIS, 14 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices signalent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,37% pour le Nasdaq:

* Les grandes valeurs technologiques regagnent du terrain dans les échanges en avant-Bourse après la forte baisse subie la veille en réaction aux chiffres supérieurs aux attentes des prix à la consommation aux Etats-Unis en août. TESLA, APPLE , AMAZON, META PLATFORMS, ALPHABET et MICROSOFT gagnent entre 0,4% et 0,9%.

* ALPHABET - La justice européenne a infligé un nouveau revers au propriétaire de Google en refusant d'annuler l'amende que lui a imposée la Commission pour abus de position dominante, se contentant de la réduire de 5%, à 4,125 milliards d'euros.

* STARBUCKS prévoit une croissance de 7% à 9% par an de ses ventes à données comparables sur les trois prochaines années et pourrait distribuer environ 20 milliards de dollars à ses actionnaires sur la même période, a déclaré le groupe mardi à l'occasion d'une journée de présentation aux investisseurs. Le titre gagnait 2,1% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés américains.

* MODERNA a eu des discussions avec les autorités chinoises sur de possibles livraisons en Chine de son vaccin contre le COVID-19 mais aucune décision n'a été prise à ce stade, a déclaré mercredi son directeur général, Stéphane Bancel.

* JOHNSON & JOHNSON gagne environ 1% en avant-Bourse après l'annonce d'un plan de rachats d'actions dont le montant pourrait atteindre cinq milliards de dollars.

* Les COMPAGNIES DE TRANSPORT FERROVIAIRE reculent dans les échanges en avant-Bourse face au risque d'une grève à grande échelle en cas d'échec des discussions en cours entre patronat et syndicats. UNION PACIFIC et CSX perdent entre 0,8% et 1,7%.

* CITIGROUP prévoit de boucler l'an prochain la scission de ses activités de banque de détail au Mexique, via une vente ou une introduction en Bourse, a déclaré son directeur financier mardi.

* RAYTHEON TECHNOLOGIES - Le groupe de défense a abaissé sa prévision de flux de trésorerie disponible annuel de six à quatre milliards de dollars environ, pour prendre en compte l'augmentation de ses coûts et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

* BED BATH & BEYOND gagne 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après les informations de Reuters selon lesquelles Sue Gove, directrice générale par intérim, pourrait conserver le poste pendant au moins un an.

* MERCK & CO - Berenberg a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - Berenberg a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* PAYPAL gagne 1,7% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Raymond James à "surperformance" contre "performance du marché".

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)