Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Amazon/Netflix, Boeing, cours en avant-Bourse des groupes de semi-conducteurs, des groupes pétroliers, de Bristol-Myers Squibb, de Twitter,)

12 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,29% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq:

* Les GROUPES DE SEMI-CONDUCTEURS devraient reculer en avant-Bourse, des sources ayant déclaré à Reuters que Washington avait décidé d'étendre à APPLIED MATERIALS, LAM RESEARCH et KLA l'interdiction de vendre à la Chine certaines puces dédiées à l'intelligence artificielle après une ordonnance similaire le mois dernier adressée à Nvidia et Advanced Micro Devices (AMD). Lam Research et Applied Materials cèdent chacun environ 1%.

* Les GROUPES PÉTROLIERS progressent lundi avant l'ouverture de Wall Street, à l'image d'OCCIDENTAL PETROLEUM qui gagne 2,1%, dans le sillage de la hausse des cours du brut, conséquence des incertitudes entourant la relance de l'accord sur le nucléaire iranien après les déclarations du week-end de Paris, Londres et Berlin.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB avance de 6,9% en avant-Bourse après l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, de son traitement oral du psoriasis en plaques chez les adultes.

* JOHNSON & JOHNSON a conclu un accord amiable de 300 millions de dollars australiens (environ 200 millions d'euros) pour mettre fin à deux actions en nom collectif en Australie visant des implants défectueux.

* WALT DISNEY - L'investisseur activiste Daniel Loeb a renoncé à réclamer la scission d'ESPN, expliquant "mieux comprendre" désormais le potentiel de croissance du réseau de chaînes sportives.

* TWITTER - Dans une lettre adressée vendredi au conseil d'administration de Twitter, Elon Musk a déclaré que la décision du réseau social de verser plusieurs millions de dollars à un lanceur d'alerte qu'il avait licencié constitue une raison supplémentaire d'abandonner son projet de rachat. L'action Twitter cède 1% en avant-Bourse.

* AMAZON prévoit de dépenser cette année 15 milliards de dollars (14,77 milliards d'euros) dans les contenus pour sa plate-forme de streaming vidéo, y compris la retransmission des événements sportifs, contre un total de 13,6 milliards de dollars pour NETFLIX, rapporte l'agence Bloomberg.

* BOEING - Air India, propriété du conglomérat indien Tata Group, a annoncé lundi son intention de louer 30 Boeing et Airbus, ce qui lui permettra d'accroître sa flotte de plus de 25%.

* CARVANA - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" sur le concessionnaire en ligne de véhicules d'occasion.

(Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)