Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Tesla, Gamestop, American Eagle Outfitters et Bilibili)

PARIS, 8 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,22% pour le Nasdaq:

* TESLA - Le constructeur automobile américain a vendu 76.965 véhicules produits en Chine en août, triplant ainsi pratiquement ses ventes par rapport au mois précédent, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA), la fédération chinoise du secteur. L'action Tesla est pratiquement inchangée en avant-Bourse.

* TWITTER - L'ancien directeur général de Walt Disney, Bob Iger, a déclaré mercredi que le géant américain du divertissement avait identifié qu'une "partie substantielle" des utilisateurs de Twitter n'étaient "pas réels" en 2016, lorsque le groupe avait envisagé l'acquisition du réseau social.

* APPLE - Les Russes auront la possibilité d'acheter le nouvel iPhone 14 d'Apple, malgré le départ du groupe américain de Russie, grâce au système d'importation alternatif mis en place par Moscou, a déclaré un ministre à l'agence de presse RIA Novosti jeudi au lendemain de la conférence de rentrée du groupe à la pomme. L'action Apple est pratiquement inchangée en avant-Bourse.

* MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - Jim Ryan, le directeur de la division jeux de Sony Group, a estimé jeudi que l'engagement de Microsoft à conserver le jeu "Call of Duty" sur la console PlayStation du groupe japonais pendant une durée limitée, à l'issue du projet de rachat d'Activision pour 69 milliards de dollars, était "insuffisant".

* GENERAL MOTORS (GM) - Le constructeur automobile américain, dont les ventes ont chuté d'un tiers au cours des cinq dernières années en Chine à 1,3 million de véhicules par an, cible désormais les consommateurs aisés des mégalopoles chinoises via des importations de modèles de niche et de luxe, ont déclaré à Reuters ses dirigeants.

* GAMESTOP - Le distributeur de jeux vidéos bondit de 8,8% en avant-Bourse à la faveur d'une perte nette ajustée au deuxième trimestre moins importante que prévu. Le groupe a par ailleurs annoncé mercredi un partenariat avec le plate-forme d'échanges de cryptomonnaies FTX, une initiative saluée par Jefferies.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS - La chaîne américaine de vêtements plonge de 14,3% en avant-Bourse après la publication d'une perte nette au deuxième trimestre et l'annonce d'une pause dans le versement du dividende trimestriel.

* BILIBILI - Le groupe internet chinois coté à Wall Street recule de 6,4% en avant-Bourse après l'annonce d'une aggravation de sa perte nette au deuxième trimestre comparée à la même période il y a un an. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)