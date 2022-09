Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs technologiques, pétrolières et de Lululemon, Pinduoduo et Nortonlifelock)

PARIS, 2 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,16% pour le Nasdaq:

* Les VALEURS TECHNOLOGIQUES et de croissance, comme AMAZON , NVIDIA ou MICROSOFT, sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, sont dans le rouge en avant-Bourse à l'approche de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui pourrait conforter les anticipations d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

* Les GROUPES PÉTROLIERS montent en avant-Bourse dans le sillage du rebond du brut alors qu'une réunion de l'Opep+ pour discuter d'une baisse de la production est prévu le 5 septembre: EXXONMOBIL prend 1,5%, OCCIDENTAL PETROLEUM, tandis que DEVON ENERGY, MARATHON OIL avancent de 2,5% à 3%.

* BROADCOM a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu et s'attend à dégager un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes, le fabricant de semi-conducteurs misant sur une demande solide des entreprises qui passent au numérique. L'action prend 1,9% en avant-Bourse.

* STARBUCKS a nommé jeudi au poste de directeur général Laxman Narasimhan, qui avait annoncé auparavant dans la journée son départ de la direction du groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt.

* LULULEMON ATHLETICA a relevé ses prévisions de bénéfice et de revenus annuels pour les porter au delà des attentes des analystes financiers. Le titre grimpe de 10% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

* EXXON MOBIL et SHELL ont annoncé la vente de leur coentreprise californienne Aera au groupe allemand de gestion d'actifs IKAV pour quatre milliards de dollars, mettant fin à un partenariat de 25 ans.

* META PLATFORMS et QUALCOMM ont conclu un accord pour que le fabricant de semi-conducteurs fournisse le propriétaire de Facebook en puces personnalisées pour ses appareils de réalité virtuelle Quest.

* L'autorité britannique de la concurrence a autorisé vendredi le rachat par NORTONLIFELOCK de son rival britannique Avast en jugeant que le marché des logiciels de sécurité resterait concurrentiel après le rapprochement de deux de ses plus grands acteurs pour un montant de 8,6 milliards de dollars. L'action Nortonlifelock est pratiquement inchangée en avant-Bourse à 22,08 dollars.

* PINDUODUO - Le groupe chinois coté à Wall Street a lancé aux Etats-Unis une plate-forme de commerce en ligne baptisée Temu, sa toute première à l'étranger, rapporte vendredi le Nikkei Asia. L'action recule de 1,6% en avant-Bourse.

* DOW, LYONDELL BASELL INDUSTRIES - JPMorgan a abaissé sa recommandation sur les deux valeurs à "neutre" contre "surpondérer", disant s'attendre à une baisse des prix et des volumes dans le secteur de la chimie. (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Marc Angrand)