Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Deere, Ford, Campbell Soup et Turquoise Hill Resources)

PARIS, 1er septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,52% pour le Dow Jones, de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,79% pour le Nasdaq:

* NVIDIA et ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) reculaient respectivement de 5,6% et de 3,7% dans échanges avant l'ouverture, les Etats-Unis ayant demandé aux deux groupes de suspendre la vente en Chine de certaines de leurs puces dédiées à l'intelligence artificielle.

* QUALCOMM - ARM Holdings, filiale du groupe japonais Softbank, a annoncé mercredi avoir engagé une action en justice contre Qualcomm et Nuvia, une société rachetée récemment par le fabricant américain de puces, pour violation de licences et d'accords, ainsi que contrefaçon de marque.

* FORD a annoncé jeudi le rappel de 198.000 véhicules Ford Expedition et Lincoln Navigator aux Etats-Unis pour remplacer une partie du système de ventilation après avoir reçu plusieurs signalements d'incendie.

* CAMPBELL SOUP a publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels supérieures aux attentes des analystes grâce à l'augmentation de ses prix de vente.

* APPLE - Une cour d'appel aux Etats-Unis a rejeté les accusations à l'encontre d'Apple, HTC et ZTE selon lesquelles les importations de leurs appareils enfreignent des brevets relatifs à la technologie mobile LTE de la société INVT.

* DEERE & CO - Le constructeur américain de matériel agricole a nommé Joshua Jepsen au poste de directeur financier en remplacement de Rajesh Kalathur, qui avait pris le poste il y a à peine trois mois.

* Le titre coté à Wall Street de TURQUOISE HILL RESOURCES , était en hausse de 12,85% en avant-Bourse, le minier mondial canadien Rio Tinto ayant conclu un accord de principe pour acheter la participation 49% qu'il ne possède pas encore dans son concurrent canadien pour 3,3 milliards de dollars.

* AMAZON a lancé mercredi le lancement d'un nouveau service permettant aux revendeurs de sa plate-forme de stocker leurs produits et d'en faciliter la distribution dans un contexte de tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

* META PLATFORMS a annoncé mercredi la création d'une nouvelle équipe qui se concentrera sur des produits et des services destinés à la vente sur Facebook, Instagram et WhatsApp.

* WALT DISNEY envisage de mettre en place un programme de fidélité qui pourrait permettre à ses clients de bénéficier de réductions ou d'avantages afin de doper leurs dépenses dans ses activités de streaming vidéo, de parcs à thème, de loisirs et de ventes de produits, a rapporté mercredi le Wall Street Journal.

* EXXONMOBIL - Une cour d'appel aux Etats-Unis a confirmé mardi l'amende de 14,25 millions de dollars infligée à ExxonMobil pour avoir pollué un complexe de raffinage et de pétrochimie à Baytown, au Texas, entre 2005 et 2013. Par ailleurs, des sources ont déclaré à Reuters qu'ExxonMobil et Shell étaient sur le point de céder leur coentreprise Aera, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz de Californie.

* PAYPAL HOLDINGS - BofA Global Research a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "neutre".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)