Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Bed Bath & Beyond)

PARIS, 31 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones, en hausse de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,59% pour le Nasdaq:

* Les GROUPES PÉTROLIERS reculent mercredi en avant-Bourse dans le sillage du repli du brut sur fond d'inquiétudes pour la croissance économique: CHEVRON et EXXONMOBIL perdent chacun environ 2%, OCCIDENTAL PETROLEUM, DEVON ENERGY, DIAMONDBACK ENERGY et MARATHON OIL cèdent entre 2,6% et 3,2%, SCHLUMBERGER et PBF ENERGY abandonnent chacun 2,3%.

* TESLA a annoncé mercredi avoir réduit les délais de livraison de certains de ses véhicules Model Y en Chine entre une et quatre semaines, deuxième modification de ce type en moins d'un mois alors qu'il fallait compter auparavant entre quatre à huit semaines pour une telle livraison.

* NETFLIX progressait de 1,6% en après-Bourse, la plate-forme de vidéos à la demande ayant annoncé avoir recruté deux cadres du réseau social SNAP, Jeremi Gorman et Peter Naylor, pour l'aider dans sa nouvelle offre d'abonnement financée par la publicité. L'action Snap recule de 6,7% en avant-Bourse.

* HP reculait de 4% dans les transactions hors séance après l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre et une prévision de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année également en dessous du consensus sur fond de ralentissement de la demande d'ordinateurs.

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE prenait 2,3% après la clôture de Wall Street en réaction à l'annonce d'une prévision de bénéfice par action pour le quatrième trimestre comprise entre 0,52 dollar et 0,60 dollar contre un consensus à 0,48 dollar.

* JPMORGAN CHASE - La banque américaine a confirmé mercredi que ses bureaux à Francfort avaient été perquisitionnés par les autorités allemandes cette semaine dans le cadre du scandale "cum-ex" portant sur un système d'échanges d'actions, qui selon les autorités, a coûté des milliards d'euros aux contribuables.

* AMAZON et ALPHABET ont critiqué mardi les nouvelles des conditions d'utilisation et de licence des services "cloud" de MICROSOFT, estimant qu'elles freinent la concurrence et découragent les clients de passer à des fournisseurs tiers.

* DELTA AIR LINES - Le gouvernement italien a choisi le consortium formé par le fonds d'investissement Certares et les compagnies aériennes Air France-KLM et Delta pour engager des négociations exclusives sur une participation majoritaire dans la compagnie ITA Airways (ex-Alitalia), a annoncé le Trésor italien mercredi dans un communiqué.

* PVH, le propriétaire des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, reculait de 1,6% dans les transactions en après-Bourse, le groupe ayant abaissé son bénéfice annuel ajusté par action à environ 8 dollars contre environ 9 dollars précédemment dans un contexte d'inflation élevée qui pèse sur les dépenses des consommateurs.

* BED BATH & BEYOND - La chaîne de magasins d'articles de maison chute de 25% en avant-Bourse après avoir annoncé qu'il allait fermer 150 boutiques et une baisse importante de ses effectifs pour tenter de redresser son activité en difficulté.

* CHARGEPOINT HOLDINGS - Le spécialiste de la gestion du réseau et des bornes pour les véhicules électriques avance de 1,5% dans les transactions hors séance à la faveur de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel pratiquement doublé à 108,3 millions de dollars et supérieur aux attentes des analystes.

* ROCKET LAB USA bondit de 6,8% en avant-Bourse, Cowen étant passé à "surperformance" sur la valeur contre "performance en ligne avec le secteur" auparavant. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)