Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Boeing, publication de Best Buy, Big Lots, Twitter, AMD, cours en avant-Bourse)

PARIS, 30 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,61% pour le Dow Jones, de 0,78% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,06% pour le Nasdaq:

* BOEING gagne 1,3% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par Taiwan China Airlines d'une commande de 16 exemplaires de son 787 pour un montant de 4,6 milliards de dollars (autant d'euros) au prix catalogue, destinée à remplacer des Airbus A330.

* BEST BUY a fait état d'une baisse de 12,1%, moins marquée qu'attendu, de ses ventes à données comparables sur le trimestre à fin juillet, les promotions lui ayant permis d'atténuer l'impact de l'inflation. Le titre gagnait environ 4% dans les échanges en avant-Bourse.

* BIG LOTS - Le spécialiste de la distribution discount cède 2,2% en avant-Bourse après avoir annoncé prévoir une baisse à deux chiffres de ses ventes à données comparables au troisième trimestre et une dégradation de sa marge autour de 35%.

* ADVANCED MICRO DEVICES a présenté lundi soir une nouvelle série de processeurs pour ordinateurs de bureau dédiés au jeu vidéo, promettant une puissance accrue et une consommation d'énergie réduite sans changements de prix. Le titre gagne 1,3% dans les transactions en avant-Bourse.

* TWITTER - Elon Musk a adressé au média social une nouvelle lettre visant à mettre fin à son projet de rachat pour 44 milliards de dollars. L'action Twitter recule de 2,6% en avant-Bourse.

* TESLA a déposé une plainte contre l'Etat de Louisiane, contestant l'interdiction qui lui est faite de commercialiser ses véhicules sans passer par des concessionnaires, une décision qu'il juge protectionniste et anticoncurrentielle.

* SCHLUMBERGER - Le groupe parapétrolier et ses concurrents norvégiens Aker Solutions et Subsea 7 ont annoncé mardi une fusion de leurs activités de construction pétrolière et gazière sous-marine.

* PELOTON INTERACTIVE a annoncé lundi soir ne pas être en mesure de déposer à temps le rapport annuel sur ses comptes (10-K) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, pour l'exercice clos au 30 juin.

* BAIDU - Le géant chinois des moteurs de recherche en ligne, coté à Wall Street, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une reprise du marché publicitaire et d'une demande accrue pour ses produits dans le "cloud" (informatique dématérialisée). Le titre gagne 2,8% dans les échanges en avant-Bourse.

* LUCID - Le constructeur de voitures électriques abandonne 1,9% dans les transactions hors séance après le dépôt d'une nouvelle offre lui permettant de lever potentiellement jusqu'à huit milliards de dollars alors qu'il fait face à des problèmes de production.

* ROPER TECHNOLOGY a annoncé mardi le rachat de Frontline Education, spécialiste des logiciels éducatifs, au groupe de capital-investissement Thoma Bravo, pour environ 3,7 milliards de dollars.

* AVID TECHNOLOGY grimpait de 9,8% dans les transactions hors séance lundi soir à la faveur de l'annonce de son entrée dans l'indice S&P SmallCap 600, en remplacement de POLY.

* LOCKHEED MARTIN - RBC entame le suivi de la valeur à "performance en ligne avec le secteur" avec un objectif de cours de 460 dollars.

* NORTHROP GRUMMAN - RBC entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 550 dollars.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES - RBC entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours de 285 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)