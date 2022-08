Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs technologiques, mines d'or, Tesla, Pinduoduo, valeurs "crypto")

PARIS, 29 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 1%:

* Les grandes valeurs TECHNOLOGIQUES poursuivent leur baisse dans les échanges en avant-Bourse, toujours pénalisées par la perspective d'une période prolongée de taux d'intérêt élevés. APPLE, AMAZON, ALPHABET, META PLATFORMS et MICROSOFT perdent entre 0,9% et 1,3%, TESLA, NETFLIX et NVIDIA entre 1,3% et 2,4%.

* Les groupes miniers spécialisés dans l'or reculent aussi en avant-Bourse, le cours du métal ayant touché un plus bas d'un mois avec l'appréciation du dollar en réaction aux dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale: NEWMONT cède 1,2%, BARRICK GOLD 1,3%.

* QUALCOMM - Les autorités européennes de la concurrence ne feront pas appel de la décision de justice annulant l'amende de 997 millions d'euros infligée au fabricant de semi-conducteurs, a-t-on appris de sources proches du dossier.

* WALMART a annoncé une offre d'achat de 6,4 milliards de rands (380 millions d'euros environ) sur les 47% du capital qu'il ne possède pas encore dans le distributeur sud-africain déficitaire Massmart.

* EXXON MOBIL a conclu la vente à Flywheel Energy de ses actifs dans le gaz et le pétrole de schiste dans l'Arkansas, a confirmé le groupe pétrolier vendredi.

* META PLATFORMS - Vivek Sherman, vice-président en charge d'Horizon, la plate-forme de réalité virtuelle du propriétaire de Facebook et Instagram, a décidé de quitter le groupe, a confirmé celui-ci.

* TESLA - Le directeur général du groupe, Elon Musk, a déclaré lundi s'être fixé pour objectif le lancement d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis et peut-être en Europe de voitures à conduite autonome, sous réserve des autorisations administratives nécessaires.

* Les valeurs "CRYPTO" reculent en avant-Bourse après le nouvel accès de faiblesse du bitcoin, retombé ce week-end sous 20.000 dollars: MARATHON DIGITAL, RIOT BLOCKCHAIN, HUT 8 MINING, CORE SCIENTIFIC et BIT DIGITAL cèdent entre 1% et 9%, SILVERGATE CAPITAL et COINBASE autour de 3%.

* PINDUODUO - L'action du groupe chinois de commerce en ligne gagne 7,3% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

* ENVISTA HOLDINGS - Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le groupe d'équipements médicaux de "neutre" à "surpondérer".

(Rédigé par Marc Angrand)