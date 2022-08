Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Twitter, valeurs chinoises, Illumina, Toast)

PARIS, 12 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une hausse d'environ 0,4% :

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé jeudi qu'il allait cesser de commercialiser son talc dès 2023 partout dans le monde, plus de deux ans après avoir arrêté d'en vendre aux Etats-Unis et au Canada à la suite de milliers d'accusations selon lesquelles le produit a provoqué des cancers chez ses utilisateurs.

* PFIZER prenait 0,4% en avant-Bourse après avoir perdu 3,3% la veille en réaction aux inquiétudes croissantes concernant les poursuites judiciaires liées au Zantac aux Etats-Unis.

* TWITTER - Ark Invest, le gestionnaire de fonds d'investissement dirigé par Cathie Wood, a annoncé avoir vendu la quasi-totalité du solde de ses participations dans le réseau social.

* RIVIAN - Le constructeur de véhicules électriques gagnait 1,6% dans les échanges avant l'ouverture, la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes prenant le pas sur la prévision d'une perte d'exploitation annuelle plus importante qu'anticipé initialement.

* VALEURS CHINOISES - Plusieurs groupes publics chinois, dont l'assureur CHINA LIFE INSURANCE et le pétrolier SINOPEC, ont annoncé leur intention de mettre un terme à leur cotation sur le New York Stock Exchange. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre coté à Wall Street de China Life perd 3,5% et celui de Sinopec 2,5%.

* ILLUMINA - L'action du laboratoire de séquençage génétique chute de près de 15% en avant-Bourse après des résultats trimestriels jugés décevants, qui ont conduit au moins quatre analystes à abaisser leur objectif de cours.

* TOAST - L'action de l'éditeur de logiciels pour le secteur de la restauration bondit de 15,9% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et le relèvement de sa prévision annuelle. (Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)