Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Nvidia)

PARIS, 8 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse:

* NVIDIA - Le fabricant de semi-conducteurs, qui doit publier ses résultats trimestriels le 24 août, a averti lundi que son chiffre d'affaires serait en baisse d'environ 19% par rapport aux trois mois précédents en raison de la dégradation de ses ventes sur le marché du jeu vidéo. Le titre chute de 8,1% dans les échanges en avant-Bourse.

* TESLA, RIVIAN AUTOMOTIVE et LORDSTOWN MOTORS gagnaient de 1% à 2,4% en avant-Bourse après l'adoption par le Sénat des Etats-Unis d'un vaste projet de loi sur la santé et le climat, qui prévoit des crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques et des milliards de dollars de financement pour leur production.

* Les valeurs du secteur des énergies renouvelables profitent elles aussi de l'adoption du projet de loi: SOLAREDGE gagne 2,5% en avant-Bourse, ENPHASE 1,9%, FIRST SOLAR 6,1%, NEXTERA ENERGY 1,0%, CONSTELLATION ENERGY 5,7%.

* TYSON FOODS a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, l'augmentation de ses prix en répercussion de l'inflation n'ayant que peu modifié le comportement d'achat de ses clients, mais son bénéfice courant a déçu. Le titre perd 3% en avant-Bourse.

* PFIZER a annoncé lundi le rachat du laboratoire GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, spécialisé dans les traitements de maladies du sang, pour 5,4 milliards de dollars (5,3 milliards d'euros).

* BERKSHIRE HATHAWAY a publié samedi une perte de 43,8 milliards de dollars (43 milliards d'euros) au titre du deuxième trimestre, conséquence de la chute des marchés boursiers américains, mais le groupe du milliardaire Warren Buffett a néanmoins vu son résultat d'exploitation progresser grâce à ses activités de réassurance et de transport ferroviaire.

* EMERSON ELECTRIC a annoncé lundi la cession de la marque de broyeurs de déchets alimentaire InSinkErator à WHIRLPOOL pour trois milliards de dollars.

* CVS HEALTH cherche selon le Wall Street Journal à racheter la plate-forme santé SIGNIFY HEALTH, dont la capitalisation boursière tourne autour de 4,66 milliards de dollars (4,57 milliards d'euros). Dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, l'action Signify Health grimpe d'environ 16%.

* PALANTIR TECHNOLOGIES - L'action du spécialiste des logiciels d'analyse de données chute de 14,3% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, qu'il justifie par les incertitudes entourant certains contrats importants avec des administrations.

* AVALARA - L'éditeur de logiciels dédiés au secteur automobile a annoncé lundi avoir conclu un accord de rachat par le groupe de capital-investissement Vista Equity qui le valorise 8,4 milliards de dollars dette incluse. Le titre recule de près de 4% en avant-Bourse, le prix de rachat étant inférieur au cours de clôture de vendredi.

* UNITED PARCEL SERVICE a annoncé lundi le rachat de la société italienne de logistique médicale Bomi sans préciser le montant de l'opération mais le Wall Street Journal a rapporté qu'il pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de millions de dollars.

* CARLYLE GROUP a annoncé dimanche la démission avec effet immédiat de son directeur général, Kewsong Lee, quelques mois avant la fin prévue de son mandat de cinq ans. Le titre perd environ 2% en avant-Bourse. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Kate Entringer)