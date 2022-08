Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Kellogg, Intel, Lordstown Motors, Aptiv, Atlas Air Worldwide Holdings/Apollo, précisions Bookings)

4 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse :

* ELI LILLY - Le groupe pharmaceutique perdait 6,3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel et fait état d'un bénéfice net en baisse de près d'un tiers au deuxième trimestre.

* ALIBABA - Le groupe chinois a dépassé jeudi les attentes du marché en terme de chiffre d'affaires pour le trimestre se terminant fin juin, même si sa croissance a quasiment stagné pour la première fois de son histoire en raison des confinements en Chine. Le titre côté à Wall Street gagnait 5% en avant-Bourse.

* INTEL est sur le point de conclure un accord d'une valeur initiale de 5 milliards de dollars avec l'Italie pour construire une usine de conditionnement et d'assemblage de semi-conducteurs avancés dans le pays, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources au fait des négociations.

* KELLOGG a relevé jeudi ses prévisions de ventes et de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année, tablant sur la hausse des prix et sur la solidité de la demande pour ses céréales et ses snacks. Le titre prenait plus de 2% en avant-Bourse.

* CIGNA a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel pour un deuxième trimestre consécutif, une reprise plus lente que prévu des procédures médicales non urgentes lui permettant de maîtriser ses coûts tandis que la demande pour ses produits de services de santé reste forte. Le titre prenait 3% en avant-Bourse.

* METLIFE - L'assureur a fait état mercredi d'un recul de 22% de son bénéfice trimestriel, la baisse des retours sur investissements ayant contrebalancé les gains liés à la hausse des primes.

* PARAMOUNT GLOBAL a annoncé jeudi des revenus trimestriels supérieurs aux attentes grâce au succès du film "Top Gun : Maverick", bien que la croissance de son activité de streaming ait ralenti. Le titre perdait 3% en avant-Bourse.

* CONOCOPHILLIPS - Le producteur pétrolier a augmenté les distributions de liquidités aux actionnaires de 5 milliards de dollars après avoir enregistré un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, faisant grimper le titre de 3,6% dans les échanges avant l'ouverture.

* MARATHON OIL a publié mercredi un bénéfice net ajusté de 934 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes, selon les données Refinitiv IBES.

* ALBEMARLE - Le premier producteur mondial de lithium pour les batteries de véhicules électriques a relevé ses prévisions annuelles mercredi et annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes après avoir renégocié des contrats d'approvisionnement à des prix plus élevés. Il progressait de 5,6% en avant-Bourse.

* EBAY a publié mercredi un chiffre d'affaires au titre du deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes, l'accent mis sur la vente de produits de luxe ayant atténué l'impact du ralentissement des dépenses et de la faiblesse de certains marchés européens.

* WALMART est en train de supprimer des centaines de postes dans le cadre d'un effort de restructuration, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes au fait du dossier.

* THOMSON REUTERS , maison-mère de Reuters News, a annoncé jeudi un bénéfice d'exploitation plus élevé au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

* BOOKING HOLDINGS a annoncé un ralentissement de la croissance au début du trimestre en cours en raison des annulations de vols notamment.

* LORDSTOWN MOTORS a annoncé jeudi son premier bénéfice trimestriel, l'entreprise de véhicules électriques ayant bénéficié de la vente de certains actifs, dont sa chaîne de montage de l'Ohio, au sous-traitant taïwanais Foxconn .

* ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS va être racheté pour près de 3 milliards de dollars par un consortium emmené par le fonds APOLLO, qui entend sortir la société de fret aérien de la cote.

* APTIV - L'équipementier automobile a réduit jeudi ses prévisions de bénéfice et de revenus pour l'ensemble de l'année, alors que les confinements en Chine ont pesé sur ses résultats trimestriels et que le secteur continue de lutter contre les coûts élevés du fret et de la main-d'oeuvre.

* LUCID GROUP - Le fabricant de véhicules électriques a réduit ses objectifs de production 2022 de moitié et était en baisse de 11,8% avant l'ouverture.

* TWITTER - La juge de la Cour de chancellerie du Delaware, qui tranchera le litige concernant le rachat avorté de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, a annoncé que le recours déposé par le milliardaire serait rendu public d'ici le 5 août.

* AMAZON - Des centaines d'employés d'un entrepôt du géant du commerce en ligne à Tilbury, dans le sud-est de l'Angleterre, ont débrayé pour réclamer une plus forte augmentation de leurs salaires, a déclaré jeudi le syndicat GMB.

* MATCH GROUP - BTIG abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". (Rédigé par Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)