Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Moderna, Match, Under Armour, Yum Brands)

3 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en légère hausse:

* MODERNA a maintenu mercredi son objectif de ventes annuelles pour son vaccin contre le COVID-19 à 21 milliards de dollars et a annoncé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique prenait 3% en avant-Bourse.

* ADVANCED MICRO DEVICES prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street malgré l'annonce de bons résultats en juillet. Le concepteur de semi-conducteurs reculait de 5,2% en avant-Bourse.

* CVS HEALTH a relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la bonne santé de ses activités d'assurance et les ventes de tests de dépistage du COVID-19 ont permis la chaîne américaine de pharmacies d'enregistrer une croissance de 6% de son profit au deuxième trimestre. Le titre gagnait 3% en avant-Bourse.

* REGENERON PHARMACEUTICALS a annoncé mercredi une chute de 72,5% de son bénéfice trimestriel, pénalisé par les ventes décevantes de son cocktail d'anticorps contre le COVID-19.

* GILEAD SCIENCES a annoncé mardi que son bénéfice ajusté du deuxième trimestre avait chuté en raison entre autres de l'augmentation des coûts de recherche et de la baisse des ventes de son traitement du COVID-19, le Veklury, mais son chiffre d'affaires total est toutefois ressorti au-dessus des attentes.

* STARBUCKS prenait 1,5% en avant-Bourse après avoir annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la hausse des prix et la forte demande aux États-Unis ayant contribué à compenser le coup porté à son activité en Chine par de nouveaux confinements.

* AIRBNB perdait 6,6% en avant-Bourse après avoir dit anticiper un taux de réservations pour le trimestre en cours équivalent à celui du trimestre précédent, décevant ainsi les investisseurs qui s'attendaient à beaucoup plus dans un contexte de forte demande estivale.

* PAYPAL HOLDINGS a relevé sa prévision de bénéfice annuel, a annoncé un programme de rachat de 15 milliards de dollars et que le fonds activiste Elliott Management détenait une participation de plus de 2 milliards de dollars à sa capital. Le titre de la société américaine de paiement grimpait de 10% avant l'ouverture.

* OCCIDENTAL PETROLEUM a annoncé mardi un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes, une diminution de sa dette et un programme de rachat d'actions grâce aux prix élevés du pétrole et du gaz.

* NORTONLIFELOCK prenait 5,8% en avant-Bourse après que l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a provisoirement autorisé le rachat de la société de cybersécurité Avast pour 8,6 milliards de dollars (8,44 milliards d'euros).

* ELECTRONIC ARTS a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel ajusté inférieur aux attentes car l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 a entraîné une baisse des achats en jeux vidéo.

* CHESAPEAKE ENERGY et PIONEER NATURAL RESOURCES ont annoncé mardi de solides bénéfices pour le deuxième trimestre et l'augmentation des distributions de liquidités aux actionnaires, via des dividendes ou des rachats d'action.

* MATCH GROUP chutait de 21,8% en avant-Bourse après l'annonce de la démission du directeur général de son application de rencontres Renate Nyborg et de prévisions trimestriels décevantes.

* UNDER ARMOUR a abaissé son objectif de bénéfice annuel, affecté par la hausse des coûts de transport, des matières premières et par l'augmentation des promotions consenties pour attirer les clients.

* YUM BRANDS, propriétaire de KFC, a publié un chiffre d'affaires à magasins comparables conforme aux attentes.

* ROBINHOOD MARKETS - Le courtier en ligne a annoncé mardi qu'il allait licencier 23% de son personnel alors qu'il affichait une baisse de 44% de son chiffre d'affaires en raison de l'effondrement des transactions.

* GENERAL MOTORS a dit qu'il va payer à l'avance 198 millions de dollars à LIVENT pour un approvisionnement garanti de six ans en lithium, un accord qui reflète l'inquiétude croissante de l'industrie automobile face au resserrement du marché sur ce métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

* UBER TECHNOLOGIES a vendu mercredi sa participation de 7,8% dans la société indienne de livraison de repas Zomato pour 392 millions de dollars, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. (Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Laetitia Volga)