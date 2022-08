Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur Caterpillar, le secteur des puces, S&P Global, Marriott International, Simon Property, Marathon Petroleum, KKR, Teladoc Health, cours en avant-Bourse)

2 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse :

* CATERPILLAR a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de la suspension de ses activités en Russie. Le titre perdait 4,1% en avant-Bourse.

* Les fabricants de semi-conducteurs, fortement exposés à la Chine, reculaient dans les échanges en avant-Bourse en raison des inquiétudes sur les relations diplomatiques entre Pékin et Washington. QUALCOMM, INTEL, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY et NVIDIA baissaient de 1,3 à 2%.

* UBER a fait état mardi d'un flux de trésorerie trimestriel positif pour la première fois de son histoire et prévoit un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le troisième trimestre. Le titre grimpait de 11,6% en avant-Bourse.

* S&P GLOBAL cèdait 3% en avant-Bourse après la publication par le fournisseur d'informations financières d'une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel et d'une prévision de bénéfice par action pour 2022 inférieure au consensus Refinitiv IBES.

* KKR & CO a déclaré mardi que son bénéfice distribuable après impôts au deuxième trimestre avait chuté de 9% sur un an, le ralentissement des transactions sur fond de crainte de récession ayant entraîné une chute des frais perçus. La société de capital-investissement abandonnait 1,3% en avant-Bourse.

* MARRIOTT INTERNATIONAL gagnait 1,9% en avant-Bourse après avoir publié des résultats trimestriels en hausse et dit anticiper un bénéfice par action ajusté au-dessus des attentes pour le troisième trimestre.

* PINTEREST montait de 19% en avant-Bourse après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a déclaré qu'il était devenu le principal actionnaire du groupe, qui a publié en outre un bénéfice trimestriel plus faible que prévu.

* ACTIVISION BLIZZARD - Le concepteur de jeux vidéo a publié lundi un chiffre d'affaires net en baisse à 1,64 milliard contre 2,30 milliards de dollars il y a un an, selon les principes comptables généralement acceptés.

* DUPONT a annoncé mardi un bénéfice pour le deuxième trimestre supérieur aux attentes grâce à une forte demande. Le titre perdait pourtant 2% en avant-Bourse.

* La banque d'investissement COWEN gagnait 8,4% en avant-Bourse après l'annonce de son rachat par Dominion Bank pour 1,3 milliard de dollars.

* MARATHON PETROLEUM - Le raffineur américain a publié mardi un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, profitant d'une hausse de la demande de carburant et de produits raffinés dans un contexte de pénurie de l'offre.

* DEVON ENERGY et DIAMONDBACK ENERGY, spécialisés dans le pétrole de schiste, ont tous deux publié lundi un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes grâce à la flambée des prix de l'énergie.

* FERRARI a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et d'excédent brut d'exploitation après avoir dégagé des résultats "record" au deuxième trimestre.

* SIMON PROPERTY montait de 2,1% en avant-Bourse après avoir augmenté sa prévision de bénéfice annuel et son dividende trimestriel.

* AVIS BUDGET a publié un chiffre d'affaire total à 3,24 milliards, contre 2,37 milliards de dollars il y a un an, et un bénéfice par action trimestriel à 15,71 dollars.

* CHESAPEAKE ENERGY - Benchmark entame le suivi à l'"achat".

* SNOWFLAKE - BTIG abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* TELADOC HEALTH - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours de 42 à 35 dollars. Cowen and Company abaisse aussi sa recommandation à "performance du marché" contre "surperformance" et son objectif de cours de 58 à 34 dollars.

* INCYTE - JP Morgan entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 86 dollars. (Rédigé par Olivier Cherfan, édité par Kate Entringer et Laetitia Volga)