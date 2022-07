Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec AbbVie, Moderna, Bill.com)

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* APPLE a publié jeudi un bénéfice et des ventes trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, surmontant mieux qu'attendu la pénurie de composants et profitant d'une demande continue pour ses iPhone en dépit d'un contexte inflationniste. Le titre gagnait 2,6% en avant-Bourse.

* AMAZON a déclaré jeudi qu'il anticipait un bond de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, comptant bénéficier du relèvement du prix de son abonnement "Prime" tandis qu'une surcharge carburant appliquée aux commerçants présents sur sa plate-forme a permis de compenser la hausse des coûts de livraison. Le titre du géant du commerce en ligne grimpait de 12,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL a affiché vendredi le plus important bénéfice trimestriel de son histoire, grâce à la flambée des prix de l'énergie et à la maîtrise de ses dépenses. Le titre gagnait 3% en avant-Bourse.

* PROCTER & GAMBLE prévoit un bénéfice pour l'ensemble de l'année inférieur aux estimations des analystes, le géant américain des produits de grande consommation est confronté à la flambée des coûts de transport et des matières premières. Le titre perdait 4% en avant-Bourse.

* ABBVIE a annoncé vendredi avoir provisionné quelque 2 milliards de dollars en vue de milliers de procès contre son unité Allergan concernant la commercialisation de ses produits opioïdes. Le groupe a aussi publié un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en deçà des attentes, à 14,58 milliards de dollars.

Le titre perdait 1% en avant-Bourse.

* INTEL a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels après avoir publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux attentes en raison du ralentissement de la demande pour ses semi-conducteurs pour ordinateurs. L'action perdait près de 9% en avant-Bourse.

* CHEVRON gagnait plus de 3% en avant-Bourse après avoir relevé sa prévision de rachat d'actions et publié le plus important bénéfice trimestriel de son histoire, grâce à de solides marges sur les carburants et aux prix élevés du gaz naturel et du pétrole. Le directeur financier du groupe a aussi affirmé que la société maintiendrait les rachats d'actions "pendant un certain nombre d'années".

* MODERNA prenait 3,6% en avant-Bourse, après que la société pharmaceutique a annoncé que le gouvernement américain paierait 1,74 milliard de dollars dans le cadre d'un contrat portant sur 66 milliards de doses de son nouveau vaccin de rappel contre le COVID-19, avec une option d'achat de 234 millions de doses supplémentaires.

* PHILLIPS 66 a annoncé vendredi un bond de son bénéfice au deuxième trimestre, le raffineur américain ayant profité d'une hausse de la demande de carburant et de produits raffinés dans un contexte d'offre limitée.

* BRISTOL MYERS SQUIBB a annoncé l'échec d'un essai clinique sur une combinaison de ses deux médicaments anticancéreux Yervoy et Opdivo pour le traitement du cancer du rein localisé.

* CONTINENTAL RESOURCES a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes grâce à la hausse des cours du pétrole.

* CHARTER COMMUNICATIONS a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6,2% à 13,6 milliards de dollars et un bénéfice par action de 8,80 dollars.

* ROKU a publié une perte trimestrielle plus lourde que prévu et retiré sa prévision de croissance de chiffre d'affaires annuel alors que la crise économique plombe son activité publicitaire. Il chutait de 26% en avant-Bourse.

* COMCAST - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* BILL.COM - Credit Suisse entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 160 dollars.

* SPIRIT AIRLINES - JP Morgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer". (Rédigé par Laetitia Volga et Olivier Cherfan, édité par Sophie Louet)