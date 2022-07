Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Biogen, Abbott, Baker Hugues, Nasdaq, Boeing, recommandation sur Netflix, Elevance Health, Merck, les gérant de casinos)

20 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère baisse :

* NETFLIX - Le géant américain du streaming gagne 7,9% dans les échanges en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une perte de 970.000 abonnés sur la période avril-juin, évitant le pire scénario que le groupe craignait. Netflix s'attend en outre à ce que son nombre d'abonnés reparte à la hausse au cours du trimestre actuel. Le groupe a aussi annoncé l'acquisition du studio d'animation australien, Animal Logic.

Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* ABBOTT prenait 2% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif annuel de bénéfice à la faveur de la forte demande pour ses dispositifs médicaux et ses produits de diagnostic.

* BIOGEN a vu son bénéfice plus que doubler au deuxième trimestre avec la vente de sa participation dans la coentreprise Samsung Bioepis qui lui a rapporté 1,5 milliard de dollars. Le laboratoire pharmaceutique perdait toutefois 3% avant-Bourse.

* BAKER HUGHUES a creusé ses pertes au deuxième trimestre, en raison d'une charge de 365 millions de dollars liée à l'arrêt de ses activités en Russie et à l'inflation. Le titre chutait de 6% en avant-Bourse.

* NASDAQ - L'opérateur boursier américain a publié mercredi une baisse de 10% de son bénéfice pour le deuxième trimestre à cause de l'augmentation de ses dépenses.

* BOEING - Air India a dit se rapprocher d'une décision sur une commande d'avions pour 50 milliards de dollars à repartir entre Airbus et Boeing, sous la direction de son nouveau propriétaire, Tata Group. La commande devrait inclure jusqu'à 70 gros porteurs, dont des Airbus A350 et des Boeing 787 et 777, et jusqu'à 300 avions monocouloir, selon les deux constructeurs.

* MERCK a déclaré mercredi que son traitement Keytruda n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé chez des patients atteints de cancer. Le titre cédait 2% en avant-Bourse.

* ELEVANCE HEALTH a revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel après avoir dégagé un profit au-dessus des attentes au deuxième trimestre grâce à la bonne performance de son unité de gestion des prestations pharmaceutiques, IngenioRx.

* TESLA - Un jury de Floride a estimé que le constructeur de voitures électriques était responsable seulement à hauteur de 1% de la mort d'un homme de 18 ans dont la berline Model S a percuté un mur en béton après la désactivation du limiteur de vitesse, le conducteur et son père ayant été jugés responsables à 99%.

Le groupe publiera ses résultats trimestriels après la clôture.

* Les exploitants américains de casinos LAS VEGAS SANDS , WYNN RESORTS, MELCO RESORTS et MGM RESORTS gagnent entre 1,3% et 3,9% en avant-Bourse après l'annonce de la réouverture des casinos à Macao.

* NOVAVAX - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont recommandé mardi l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Le titre gagnait 1,2% en avant-Bourse.

* OMNICOM - Le titre prenait près de 7% en avant-Bourse après la publication par le groupe publicitaire américain d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes.

* CHEVRON - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours de 183 dollars à 167 dollars.

* CONOCOPHILLIPS, EOG RESOURCES, PIONEER NATURAL RESOURCES CO - MKM Partners entame le suivi des trois valeurs avec une recommandation à "acheter".

* OCCIDENTAL PETROLEUM - MKM Partners entame le suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 65 dollars. (Rédigé par Olivier Cherfan à Gdansk, édité par Jean-Michel Bélot)