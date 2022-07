Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec précisions Bank of America, Tesla, Google, croisiéristes, General Motors)

18 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une hausse de 0,88% pour le Dow Jones, de 0,79% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,97% pour le Nasdaq:

* BANK OF AMERICA a publié un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes des analystes, la bonne tenue des dépenses de consommation et la forte demande de prêts ayant limité la baisse d'activité de sa banque d'investissement.

* GOLDMAN SACHS gagnait 3,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'une baisse moins importante qu'attendu de son bénéfice au deuxième trimestre.

* Les compagnies PÉTROLIÈRES américaines montaient en avant-Bourse grâce à la hausse des cours du brut. CHEVRON et EXXONMOBIL gagnaient respectivement de 1,86% et 1,58%; OCCIDENTAL PETROLEUM, SCHLUMBERGER, BAKER HUGHES HALLIBURTON et VALERO entre 1,84% et 3%.

* Les entreprises du SECTEUR MINIER montaient en avant-Bourse avec la hausse des prix des métaux industriels après l'annonce par Pékin d'un soutien à l'économie chinoise. FREEPORT-MCMORAN gagnait 3,9%; les actions cotées à New York de RIO TINTO et BHP prenaient respectivement 4,6% et 3,7%.

* DELTA AIR LINES a annoncé lundi avoir commandé à BOEING 100 exemplaires de son 737 MAX 10 pour une valeur d'environ 13,5 milliards de dollars (13,3 milliards d'euros) au prix catalogue et avoir posé une option pour 30 appareils supplémentaires.

Delta Air Lines et Boeing prenaient 1,8% et 3,5% respectivement en avant-Bourse.

* TWITTER - Elon Musk a déposé vendredi une requête s'opposant à la demande de procès accéléré de Twitter, estimant que le tribunal se devait de rejeter la "demande injustifiable" du réseau social.

* TESLA - L'autorité de la sécurité routière aux Etats-Unis, la NHTSA, a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête spéciale sur l'accident d'un véhicule Model Y du constructeur américain qui a tué un motard en Californie en 2021.

* STARBUCKS n'est pas engagé dans un processus formel de vente de ses activités au Royaume-Uni, a déclaré samedi un porte-parole du groupe après que le Times avait rapporté plus tôt que la chaîne de cafés explorait une potentielle vente.

* ALPHABET, la société mère de Google, montait de 1,8% en avant-Bourse, à la veille de son premier jour de cotation faisant suite à la division par 20 du nominal du titre.

D'autre part, Google a été condamné par un tribunal russe à payer une amende de 21,8 milliards de roubles (387 millions de dollars) pour avoir omis à plusieurs reprises de retirer des contenus jugés illégaux par Moscou, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax.

* ABBOTT LABORATORIES a déclaré vendredi prévoir la commercialisation dans les semaines à venir de sa poudre pour bébé EleCare produite dans son usine de Sturgis, récemment rouverte après avoir été au centre de la pénurie de lait infantile aux Etats-Unis.

* BIOGEN - Les analystes de Wells Fargo ont indiqué que Biogen pourrait battre les prévisions de bénéfice pour le deuxième trimestre lors de la publication de ses résultats mercredi, grâce à la forte demande pour ses médicaments contre la sclérose en plaques.

* COINBASE, spécialisé dans les cryptoactifs, a annoncé lundi avoir obtenu le feu vert des autorités italiennes pour continuer à proposer ses services en Italie. Le titre prenait 6,2% en avant-Bourse, porté en outre par la progression du bitcoin à son plus haut niveau en un mois à 22.503 dollars.

Pour cette même raison, HUT 8 MINING, MARATHON DIGITAL, RIOT BLOCKCHAIN et BIT DIGITAL progressaient entre 2,5% et 8,8%.

* ROYAL CARIBBEAN GROUP montait de 2,7% en avant-Bourse après que l'opérateur de croisières a annoncé l'acquisition du navire Endeavor pour 275 millions de dollars, un montant nettement inférieur au coût de construction.

Le groupe, ainsi que d'autres croisiéristes tels que CARNIVAL et NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, profitait aussi d'un apaisement des spéculations concernant une hausse massive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Les titres gagnaient entre 2% et 2,7% en avant-Bourse.

* JP MORGAN - Berenberg relève sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* GENERAL MOTORS - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours de 57 à 36 dollars.

* KRAFT HEINZ - Mizuho entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 48 dollars. (Rédigé par Olivier Cherfan à Gdansk, édité par Kate Entringer)