Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Avec précisions sur Kohl's, Amazon, producteurs de cuivre, cours en avant-Bourse)

PARIS, 1er juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,47% pour le Dow Jones, de 0,61% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,71% pour le Nasdaq:

* MICRON TECHNOLOGY a publié jeudi des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes du marché, faisant craindre le début d'un cycle baissier pour l'industrie des semi-conducteurs après deux années de forte demande. Le titre perdait 3,5% dans des échanges en avant-Bourse. Huit analystes au moins ont revu à la baisse leur objectif de cours.

* CITIGROUP a engagé des discussions en vue de la vente de ses activités en Russie à des investisseurs locaux, a rapporté le Financial Times vendredi en citant des sources proches du dossier. Un porte-parole de la banque n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

* KOHL'S a annoncé avoir mis fin aux négociations engagées en vue d'un possible rachat par FRANCHISE GROUP en raison du contexte actuel et de la volatilité des marchés. L'action Kohl's chutait de 11% environ dans les échanges en avant-Bourse.

* META PLATFORMS a réduit ses prévisions de recrutement d'au moins 30% pour cette année, a déclaré aux salariés le directeur général, Mark Zuckerberg, en expliquant qu'ils devaient s'attendre à une forte dégradation de la situation économique.

* AMAZON va permettre aux abonnés de son service Prime de se désabonner en deux clics seulement, une décision prise après des plaintes d'associations de consommateurs, a annoncé la Commission européenne vendredi.

* APPLE a augmenté de près de 20% le prix de vente de l'iPhone au Japon.

* COSTCO WHOLESALE a annoncé jeudi soir le rachat des 45% qu'il ne détenait pas encore dans sa coentreprise à Taiwan pour 1,05 milliard de dollars (1,0 milliard d'euros environ).

* JETBLUE AIRWAYS a prolongé d'un mois, jusqu'au 29 juillet, son offre d'achat sur SPIRIT AIRLINES après l'avoir améliorée en début de semaine.

* Les producteurs de cuivre baissent en avant-Bourse après le recul du cours du métal au plus bas depuis février 2021 sur le London Metal Exchange (LME). FREEPORT-MCMORAN cède 3% et les titres cotés à Wall Street de Rio Tinto, BHP et Teck Resources abandonnent entre 1,7% et 2,8%.

* FEDEX - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

(Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand)