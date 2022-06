Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec General Mills, Eli Lilly, Shopify)

29 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices signalent une légère baisse à l'ouverture :

* WALT DISNEY a annoncé mardi que les membres de son conseil d'administration avaient voté à l'unanimité la prolongation du contrat du directeur général, Bob Chapek, pour une durée de trois ans.

* TESLA a fermé son bureau californien de San Mateo et licencié environ 200 employés travaillant sur son système d'assistance à la conduite, Autopilot, a annoncé à Reuters l'une des personnes congédiées. Le titre Tesla cédait 1,3% en avant-Bourse.

* PINTEREST a annoncé mardi la démission de son directeur général, Ben Silbermann, remplacé par Bill Ready, actuellement responsable commercial de Google, filiale d'ALPHABET. Le titre prenait 3,6% en avant-Bourse.

* WALMART - Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a annoncé l'ouverture d'une enquête civile contre Walmart sur d'éventuelles pratiques commerciales trompeuses concernant les opioïdes.

* EXXON MOBIL et IMPERIAL OIL ont annoncé vendre leurs actifs pétroliers et gaziers de schiste situés à Montney et à Duvernay au Canada au groupe Whitecap Resources pour 1,9 milliard de dollars canadiens (1,4 milliard d'euros).

* GENERAL MILLS - Les ventes de céréales, de snacks et d'aliments pour animaux de compagnie du groupe ont dépassé les attentes au quatrième trimestre. Le titre General Mills prend 2,5% en avant-Bourse.

* PARKER-HANNIFIN - Les autorités britanniques ont annoncé mardi que la société américaine d'ingénierie et d'aérospatiale avait répondu aux préoccupations en matière de concurrence et de sécurité nationale concernant le rachat du concurrent Meggitt pour 6,3 milliards de livres sterling (7,3 milliards d'euros).

* ELI LILLY a déclaré qu'il fournirait des doses supplémentaires de son médicament anticorps contre le COVID-19 au gouvernement américain afin de répondre à la demande jusqu'à la fin du mois d'août.

* SHOPIFY a procédé à une division de ses actions de classe A et de classe B à raison de 10 pour 1. Le titre Shopify coté aux États-Unis tombe à 34,88 dollars en avant-Bourse.

* ALTRIA GROUP - Barclays dégrade sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et abaisse son objectif de cours à 36 dollars contre 53 dollars. Le titre Altria perdait 3% en avant-Bourse.

* MARRIOTT, LAS VEGAS SANDS, HYATT HOTELS , ROYAL CARIBBEAN, CARNIVAL - Barclays entame le suivi à "surpondérer" sur ces valeurs.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS, NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS, WYNN RESORTS, WYNDHAM HOTELS & RESORTS - Barclays entame le suivi à "pondération en ligne" sur ces valeurs. (Rédigé par Juliette Portala, édité par Laetitia Volga et Kate Entringer)