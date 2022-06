Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, changement de recommandation sur Kraft Heinz, cours en avant-Bourse de Boeing, Revlon et des valeurs bancaires)

22 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 1,45% pour le Dow Jones, 1,59% pour le Standard & Poor's-500 et 1,70% pour le Nasdaq :

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES reculent en avant-Bourse avec la baisse des cours du brut alors que le président américain devrait demander au Congrès de suspendre temporairement la taxe fédérale sur les carburants automobiles afin de limiter l'envolée des prix à la pompe, a-t-on appris d'une source au sein de l'administration. CHEVRON et EXXONMOBIL perdaient 3% et 3,5% respectivement. OCCIDENTAL PETROLEUM, SCHLUMBERGER, HALLIBURTON et BAKER HUGHES reculaient de 3% à 5%.

* Les banques JPMORGAN CHASE & CO, BANK OF AMERICA CORP, CITIGROUP, MORGAN STANLEY, WELLS FARGO & CO et GOLDMAN SACHS GROUP cèdent de 1,5% à 2% avant l'ouverture de Wall Street dans le sillage de la pause observée sur la remontée des rendements obligataires.

* BOEING - Le constructeur aéronautique s'attend à des difficultés d'approvisionnement persistantes jusqu'à la fin 2023 en raison de problèmes de main-d'oeuvre chez les sous-traitants et les petits fournisseurs, confrontés à une reprise plus rapide qu'attendu de la demande, a déclaré mercredi son directeur général. L'action recule de 1,5% en avant-Bourse.

* PHILIP MORRIS, ALTRIA - Le gouvernement américain envisage de proposer une mesure visant à établir un taux maximal de nicotine dans les cigarettes et autres produits issus du tabac afin de tenter de les rendre moins addictifs, a indiqué mardi le Bureau du budget de la Maison blanche.

* ALPHABET a relancé mercredi Google News en Espagne, huit ans après avoir arrêté le service en raison d'une loi locale forçant l'entreprise et d'autres plate-forme d'actualités à payer les éditeurs pour la diffusion de leurs contenus.

* Des chauffeurs de UBER TECHNOLOGIES et LYFT ont déposé plainte mardi en Californie contre les deux groupes américains de VTC qu'ils accusent de pratiques anticoncurrentielles en exerçant un contrôle injuste sur le prix des courses.

* REVLON gagnait 29,5% en avant-Bourse, le fabricant de cosmétiques étant prisé des investisseurs individuels après s'être placé sous la protection de la loi sur la faillite.

* DOW - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre" ainsi que son objectif de cours de 67 dollars à 49 dollars. Le titre perdait 4,6% dans les échanges en avant-Bourse.

* KRAFT HEINZ - BMO a relevé mercredi sa recommandation sur la valeur à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur". (Rédigé par Olivier Cherfan et Claude Chendjou, édité par Laetitia Volga et Kate Entringer)