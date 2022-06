Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec les entreprises de paiement, les valeurs minières)

16 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 1,74% pour le Dow Jones, de 2,14% pour le Standard & Poor's-500 et de 2,48% pour le Nasdaq :

* Les valeurs de croissance devraient reculer à l'ouverture, la nouvelle baisse de taux annoncée mercredi par la Réserve fédérale alimentant les craintes de récession aux États-Unis : APPLE, META, AMAZON, ALPHABET et MICROSOFT perdaient de 2,6% à 3,3% en avant-Bourse. NETFLIX, TESLA et NVIDIA abandonnaient de 3,4% à 3,8%.

* Les craintes d'un net ralentissement de l'économie impactent également d'autres secteurs de la cote comme les groupes miniers, ALCOA, FREEPORT-MCMORAN ou encore ALBEMARLE perdant entre 2,4% et 3,7% dans les échanges en avant-Bourse, et les groupes de paiements, AMERICAN EXPRESS, VISA, MASTERCARD et PAYPAL étant donnés en baisse de 1,4% à 2,2%.

* Les valeurs liées aux "CRYPTO" pourraient pâtir de la baisse du bitcoin, qui cède près de 6% après avoir atteint la veille son plus bas niveau depuis décembre 2020 à 20.079,72 dollars : MICROSTRATEGY, BITFARMS, CANAAN, COINBASE GLOBAL et SILVERGATE CAPITAL cédaient entre 0,7% et 4,6% en avant-Bourse.

* CHEVRON et EXXON MOBIL reculaient de 2,4% en avant-Bourse dans le sillage de la baisse des cours pétroliers. OCCIDENTAL PETROLEUM, DEVON ENERGY, TOTALENERGIES, MARATHON OIL cédaient entre 2,6% et 3,6%.

* MCDONALD'S - Le tribunal judiciaire de Paris a validé jeudi un accord permettant à McDonald's de payer 1,245 milliard d'euros d'amende et d'arriérés d'impôts pour mettre fin à un contentieux fiscal en France.

* TWITTER - Elon Musk devrait réitérer son intention d'acheter Twitter lorsqu'il s'adressera jeudi aux salariés du réseau social, a rapporté le Wall Street Journal en citant une source proche du dossier. Le titre Twitter gagnait 1,1% en avant-Bourse.

* KROGER a relevé jeudi sa prévision de bénéfice par action pour 2022, entre 3,85 et 3,95 dollars contre 3,75 et 3,85 dollars auparavant.

* TESLA a augmenté les prix de vente de tous ses modèles de voitures aux États-Unis alors que les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale persistent.

* REVLON s'est placé mercredi sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, montre un document judiciaire, le fabricant de cosmétiques ayant rencontré des difficultés ces dernières années à rivaliser avec de nouveaux acteurs axés sur la vente en ligne.

* ACTIVISION BLIZZARD - Le conseil d'administration et les conseillers externes d'Activision ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que les cadres supérieurs du développeur de jeux vidéo aient intentionnellement ignoré ou tenté de minimiser les cas de harcèlement sexuel signalés.

* ABBOTT LABORATORIES a déclaré avoir suspendu la production de son lait pour bébé EleCare après que de violentes tempêtes et de fortes pluies dans le sud-ouest du Michigan ont inondé des zones de son usine de la ville de Sturgis. Le titre perdait 2,4% en avant-Bourse.

* META, Google du groupe ALPHABET, TWITTER et MICROSOFT sont convenus d'adopter une ligne plus dure pour lutter contre la désinformation.

L'Autorité française de la concurrence a par ailleurs approuvé les engagements pris par le propriétaire de Facebook en matière de publicité en ligne pour répondre aux inquiétudes liées à la concurrence.

* BOEING a dit être parvenu à contourner pour le moment un problème sur sa chaîne d'approvisionnement qui avait freiné la production et les livraisons du 737 MAX le mois dernier. Citi a par ailleurs relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* COMPAGNIES AÉRIENNES - L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a exhorté les dirigeants des grandes compagnies aériennes des États-Unis à agir rapidement face aux risques liés au déploiement de la cinquième génération de la technologie sans fil 5G afin d'éviter d'éventuelles perturbations dans les principaux aéroports.

* TELUS - L'opérateur canadien de téléphonie mobile Telus achètera LifeWorks dans le cadre d'une transaction de 2,9 milliards de dollars canadiens (2,16 milliards d'euros), ont annoncé les deux sociétés. Le titre de Telus coté aux États-Unis perdait 3% à 22,1 dollars en avant-Bourse.

* AC IMMUNE - La société pharmaceutique a annoncé l'échec d'un essai clinique de son traitement expérimental d'Alzheimer, développé avec son partenaire suisse Roche, chez des patients présentant des signes précoces de la maladie. Le titre de AC Immune chutait de 26% à 2,13 dollars en avant-Bourse.

* WARNER BROS DISCOVERY - JPMorgan reprend la couverture du titre avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 22 dollars.

* ARTHUR J. GALLAGHER - RBC relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le marché". (Rédigé par Juliette Portala, édité par Laetitia Volga, Kate Entringer et Sophie Louet)