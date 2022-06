Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs bancaires, Qualcomm et Roblox)

15 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,7% pour le Dow Jones , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,2% pour le Nasdaq :

* Les valeurs BANCAIRES montent avant les décisions de la Réserve fédérale américaine qui boucle ce mercredi une réunion de deux jours de politique monétaire. JPMORGAN CHASE & CO , GOLDMAN SACHS, CITIGROUP, MORGAN STANLEY , BANK OF AMERICA CORP et WELLS FARGO gagnent de 0,9% à 1,6% alors que les marchés estiment à 90% la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

* QUALCOMM - Le tribunal de l'Union européenne, deuxième plus haute cour de justice en Europe, a annulé mercredi l'amende de 997 millions d'euros infligée il y a quatre ans à Qualcomm par la Commission européenne pour s'être assuré l'exclusivité de l'approvisionnement en puces d'Apple. L'action Qualcomm prend 1,6% en avant-Bourse.

* BAIDU - Le géant chinois des moteurs de recherche est en discussions pour la vente de sa participation majoritaire dans IQIYI, une opération qui pourrait valoriser la plate-forme de vidéos à la demande à environ 7 milliards de dollars (6,68 milliards d'euros), ont indiqué deux personnes familières du dossier. Dans les échanges en avant-Bourse, Baidu prenait 4% et iQIYI reculait de 4,7%.

* FORD MOTOR rappelle 2,9 millions de véhicules en raison d'un dysfonctionnement les empêchant de passer à la vitesse voulue, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration, l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

* MODERNA - Un panel d'experts a recommandé à l'unanimité à l'agence américaine de le santé (FDA) d'autoriser l'utilisation du vaccin de Moderna contre le COVID-19 pour les enfants et les adolescents âgés de six à 17 ans.

* PFIZER a annoncé mardi qu'il allait interrompre le recrutement en vue d'un essai clinique sur son antiviral contre le COVID-19, Paxlovid, chez les patients présentant un risque normal après qu'une étude a montré que le traitement n'était pas efficace pour réduire les symptômes dans ce groupe.

* WARNER BROS DISCOVERY envisage de supprimer près de 1.000 emplois, soit 30% de ses effectifs, dans son équipe de commerciaux en publicité, a déclaré mardi une source à Reuters.

* BOEING - Les régulateurs américain et européen de l'aviation civile prévoient d'organiser la semaine prochaine une réunion avec Boeing concernant le 777X, qui n'a pas toujours pas obtenu de certification, a annoncé mardi l'Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA).

* CONTINENTAL RESOURCES - Wells Fargo abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

* Les valeurs liées aux cryptomonnaies pourraient pâtir à Wall Street de la baisse du bitcoin, tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2020, 20.079,72 dollars. Le fabricant de logiciels MICROSTRATEGY perd 7,6% en avant-Bourse et COINBASE 7%.

* HERTZ a annoncé mercredi un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant de deux milliards de dollars.

* ROBLOX - La plate-forme de jeu vidéo cède 3,3% en avant-Bourse après un avertissement sur ses réservations en mai, une mesure équivalente au chiffre d'affaires, lié à la vigueur du dollar. (Rédigé par Valentine Baldassari et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)