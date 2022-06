Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec grandes capitalisations technologiques, Continental Resources, Spirit Airlines, cours en avant-Bourse)

PARIS, 14 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% à 0,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,4% environ pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs technologiques et de croissance qui ont beaucoup baissé ces derniers jours étaient en hausse dans les échanges en avant-Bourse, à l'instar d'APPLE, AMAZON, MICROSOFT et TESLA, qui gagnaient entre 0,7% et 1,6%.

* ORACLE a publié lundi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la demande pour ses produits et services d'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre du groupe informatique gagnait 13,2% dans les premiers échanges en avant-Bourse.

* BOEING gagne 11,5% en avant-Bourse après les déclarations lundi de son directeur général, Dave Calhoun, sur la vigueur de la demande d'avions civils et les perspectives offertes par le renouvellement à venir des flottes des compagnies aériennes.

* Les valeurs PÉTROLIÈRES profitent dans les échanges en avant-Bourse du rebond des cours du brut : CHEVRON et EXXON MOBIL gagnent respectivement 1% et 1,2%, MARATHON OIL, OCCIDENTAL PETROLEUM et CALLON PETROLEUM entre 1,8% et 2,3%.

* APPLE - L'Office des cartels allemand a annoncé mardi enquêter sur les règles imposées par le groupe aux éditeurs d'applications tiers en matière de suivi des données des utilisateurs.

* UNITED AIRLINES gagne environ 0,7% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé lundi que la levée de l'obligation d'un test négatif pour les arrivées aux Etats-Unis avait provoqué une nette augmentation des recherches sur les vols internationaux.

* RESMED - Le groupe d'équipements médicaux a annoncé mardi le rachat de l'éditeur allemand de logiciels de santé MEDIFOX DAN pour un milliard de dollars (958 millions d'euros). Le titre ResMed gagnait 1% en avant-Bourse.

* TWITTER - Elon Musk s'adressera jeudi à l'ensemble des salariés du réseau social pour la première fois depuis qu'il a présenté son projet de rachat de 44 milliards de dollars, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

* CONTINENTAL RESOURCES - La compagnie d'exploitation de pétrole et gaz de schiste a déclaré mardi avoir reçu une offre de rachat en numéraire du trust familial de son fondateur, Harold Hamm, qui la valorise 25,41 milliards de dollars. L'action Continental prenait 7,3% en avant-Bourse.

* SPIRIT AIRLINES a annoncé mardi avoir engagé des discussions avec JETBLUE AIRWAYS en vue d'une amélioration de l'offre d'achat de cette dernière, qui la valorise pour l'instant 3,4 milliards de dollars, tout en discutant avec FRONTIER GROUP HOLDINGS, autre candidat à son rachat.

* Les valeurs "CRYPTO" pourraient de nouveau souffrir de la baisse continue des principaux cryptoactifs, à commencer par le bitcoin, qui est tombé en début de journée à son plus bas niveau depuis décembre 2020.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)