Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Target et des autres distributeurs, des valeurs de croissance et de Peloton)

PARIS, 7 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en baisse d'environ 0,6% pour le Dow Jones, 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et 1% pour le Nasdaq :

* TARGET chute de 5,3% en avant-Bourse après une deuxième révision à la baisse en moins d'un mois de ses perspectives. La chaîne de supermarchés américaine a annoncé mardi anticiper une marge opérationnelle au deuxième trimestre d'environ 2% contre une prévision précédente de 5,3%. Dans son sillage, WALMART recule de 2,5%, tandis que COSTCO , NORDSTROM, BEST BUY et MACY'S cèdent de 0,1% à 2,6%.

* KOHL'S - L'enseigne de grands magasins a entamé des négociations exclusives avec l'opérateur de boutiques FRANCHISE GROUP en vue d'un possible rachat sur la base d'une valorisation de près de huit milliards de dollars (7,49 milliards d'euros), ont annoncé les deux sociétés lundi soir. L'action Kohl's bondit de 15,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* Les valeurs de croissance reculent mardi en avant-Bourse, pénalisées par la remontée des rendements obligataires, le dix ans américain étant près d'un sommet de trois semaines et demi à l'approche de la publication vendredi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Tesla cède 1,2% et Microsoft 0,8%.

* DIDI GLOBAL gagne encore 9,1% mardi en avant-Bourse après s'être envolé de 24% la veille à la suite d'une information de presse selon laquelle les autorités chinoises vont autoriser le service de VTC à revenir dans les boutiques en ligne d'applications pour smartphones.

* CITIGROUP prévoit de recruter environ 3.000 personnes dans ses activités de services aux clients institutionnels en Asie au cours des prochaines années, a déclaré à Reuters le directeur de sa branche Asie-Pacifique.

* PELOTON INTERACTIVE - Le constructeur de vélos d'appartement a annoncé lundi soir la démission de sa directrice financière, Jill Woodworth, qui sera remplacée par Liz Coddington, venue d'Amazon. L'action Peloton prend 2,3% en avant-Bourse.

* BLOCK et AFFIRM HOLDINGS perdent respectivement 1,5% et 2% environ dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce lundi par Apple du lancement d'Apple Pay Later, un service qui permet aux acheteurs de ses produits de payer en plusieurs fois sans frais, une spécialité d'Afterpay, filiale de Block, comme d'Affirm.

* LEAR - Wells Fargo a relevé sa recommandation sur l'équipementier automobile à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et porté son objectif de cours de 141 à 180 dollars. (Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)