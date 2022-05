Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec précisions sur l'évolution des contrats à terme sur indices, valeurs "crypto", Sherwin-Williams, cours en avant-Bourse)

PARIS, 31 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,5% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 mais en légère hausse pour le Nasdaq:

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES montent dans les échanges en avant-Bourse avec l'accélération de la hausse des cours du brut provoquée par l'accord entre les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne visant à réduire de 90% les importations de brut russe de l'UE. Les compagnies EXXON MOBIL et CHEVRON gagnent respectivement 1,4% et 1,3%, le groupe parapétrolier SCHLUMBERGER 1,7%.

* BOEING - Norwegian Air a annoncé lundi avoir passé commande de 50 appareils 737 MAX et posé une option pour 30 avions supplémentaires pour un montant non précisé.

* APPLE - Le groupe taïwanais Foxconn, l'un des principaux sous-traitants du fabricant de l'iPhone, a déclaré mardi que les perspectives pour le deuxième semestre de cette année évoluaient "dans la bonne direction" avec la levée annoncée du confinement à Shanghaï. Le titre cède 0,5% en avant-Bourse.

* Les COMPAGNIES AÉRIENNES américaines ont annulé plus de 2.500 vols au total pendant le week-end prolongé du Memorial Day en raison de perturbations météorologiques mais aussi de problèmes de main-d'oeuvre. Delta Air Lines a annulé à elle seule environ 700 vols ces quatre derniers jours selon FlightAware.

* Les valeurs "CRYPTO" progressent dans les échanges en avant-Bourse après la remontée de près de 10% du cours du bitcoin depuis vendredi. MICROSTRATEGY gagne 9%, HUT 8 MINING, RIOT BLOCKCHAIN, MARATHON DIGITAL et BIT DIGITAL entre 4,8% et 7%, COINBASE GLOBAL 3,3%.

* SHERWIN-WILLIAMS - Credit Suisse entame le suivi du spécialiste des peintures et revêtements avec une opinion de "sous-performance" et un objectif de cours de 245 dollars, inférieur de 11,3% au cours de clôture de vendredi.

* FMC - Credit Suisse a entamé le suivi du groupe d'agrochimie avec une opinion de "sous-performance" et un objectif de cours de 109 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Sophie Louet)