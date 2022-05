Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Uber, cours en avant-Bourse, Abercrombie & Fitch, Moderna, Ralph Lauren)

PARIS, 24 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme signalent un repli de 0,71% pour le Dow Jones, de 1,16% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,81% pour le Nasdaq:

* SNAP chutait d'environ 30% dans les échanges en avant-Bourse après avoir émis la veille un avertissement sur ses résultats trimestriels à cause de la "détérioration plus rapide et plus marquée que prévu de l'environnement macroéconomique". Dans son sillage, ALPHABET, TWITTER, META PLATFORMS et PINTEREST reculaient de 3,7% à 12,4%.

* BOEING, GENERAL ELECTRIC - Le fabricant de moteurs d'avion CFM International, coentreprise de General Electric et de Safran et équipementier de Boeing, est confronté à des retards de production de six à huit semaines en raison de problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement et d'un récent conflit salarial en France, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. En avant-Bourse, Boeing perdait 1,4% et GE quasiment 1%.

* AIRBNB a annoncé mardi qu'elle mettrait fin à l'ensemble de ses services en Chine le 30 juillet, sans donner de précisions sur ce qui a motivé cette décision, venant s'ajouter à la longue liste des plates-formes en ligne occidentales ayant quitté le marché chinois. Le titre reculait de 2,3% en avant-Bourse.

* TESLA - Daiwa Capital a abaissé son objectif de cours de 1.150 dollars à 800 dollars et a revu en baisse sa prévision de livraisons pour 2022 à 1,2 million de véhicules contre 1,4 million d'unités. Le constructeur automobile cédait 2,7% en avant-Bourse.

* RALPH LAUREN a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année supérieur aux attentes à la faveur d'une solide demande en Europe et aux Etats-Unis. L'action avançait de 1% en avant-Bourse

* ABERCROMBIE & FITCH abaisse son objectif de chiffre d'affaires annuel en évoquant l'impact de l'inflation sur la demande. Son titre chutait de 20% en avant-Bourse.

* MODERNA a annoncé tester des vaccins potentiels contre la variole du singe dans le cadre d'essais précliniques, alors que la maladie, contre laquelle aucun traitement ou vaccin spécifique n'existe, se diffuse hors d'Afrique.

* Le directeur général de SPIRIT AIRLINES a annoncé lundi qu'il était peu probable que les actionnaires de la compagnie aérienne s'opposent au projet de fusion avec FRONTIER GROUP HOLDINGS après l'offre d'achat hostile par JETBLUE AIRWAYS.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS a relevé sa prévision de bénéfice ajusté annuel après la nette progression de ses résultats au premier trimestre, soutenu par la demande pour ses services de visioconférence. Le titre prenait 6% en avant-Bourse.

* BEST BUY gagnait 8% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires du premier trimestre au-dessus des attentes et malgré la révision à la baisse de ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année en raison de l'inflation.

* UBER TECHNOLOGIES a annoncé mardi avoir signé un accord pour intégrer son application de transport au service du premier opérateur de taxis d'Italie, IT Taxi.

* PFIZER a annoncé que près d'un tiers des patients atteints de colite ulcéreuse ayant reçu son médicament expérimental etrasimod dans le cadre d'un essai clinique étaient en rémission après un an de traitement. (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)