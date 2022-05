Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec valeurs technologiques, cours en avant-Bourse)

PARIS, 23 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 0,9% pour le Dow Jones comme pour le Standard & Poor's 500 et de 0,6% pour le Nasdaq:

* Les grandes valeurs TECHNOLOGIQUES et de CROISSANCE progressent en avant-Bourse: APPLE, MICROSOFT, TESLA, ALPHABET, META PLATFORMS et AMAZON prennent entre 0,7% et 1,3%.

* Le fabricant de semi-conducteurs BROADCOM est en discussions pour racheter l'éditeur de logiciels VMWARE, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Dans les échanges en avant-Bourse, VMware gagne 21,2% alors que Broadcom cède 5,2%.

* APPLE a annoncé à certains de ses sous-traitants vouloir accroître sa production en dehors de la Chine, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* JPMORGAN CHASE & CO gagne 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après la mise à jour de ses prévisions financières à l'occasion d'une journée de présentation aux investisseurs. Le groupe bancaire a confirmé viser un rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) de 17%, un objectif qui pourrait être atteint dès cette année, et revu à la hausse sa prévision de revenu net d'intérêts (hors marchés) 2022, à 56 milliards de dollars (52,5 milliards d'euros).

* BANK OF AMERICA a annoncé lundi le relèvement du salaire horaire minimum pour ses salariés à 22 dollars, poursuivant un mouvement engagé en 2017, lorsqu'il était fixé à 17 dollars, et qui doit le porter à 25 dollars d'ici 2025.

* PFIZER et BioNTech ont publié lundi des résultats d'essais cliniques de leur vaccin contre le COVID-19 destiné aux enfants de moins de cinq ans montrant qu'il génère une forte réponse immunitaire et qu'il est sûr et bien toléré. Par ailleurs SVB Securities entame le suivi de Pfizer à "performance en ligne avec le marché".

* ADVANCED MICRO DEVICES gagne 0,3% dans les échanges en avant-Bourse après la présentation de la nouvelle génération de son processeur vedette Ryzen.

* CHEVRON - Société générale a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* DOW - Piper Sandler a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* JOHNSON & JOHNSON, ELI LILLY, REGENERON - SVB Securities entame le suivi de ces titres à "surperformance".

* ABBVIE - SVB Securities entame le suivi avec un recommandation à "sous-performance".

* AMGEN, GILEAD SCIENCES - SVB Securities entame le suivi de ces titres à "performance en ligne avec le marché". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)