Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Kohl's, Spirit/JetBlue)

PARIS, 19 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme donnent un repli de 1,08% pour le Dow Jones, de 1,13% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,17% pour le Nasdaq:

* KOHL'S, qui cherche un repreneur sous la pression des investisseurs activistes, a abaissé son objectif de bénéfice annuel en raison de l'impact plus lourd que prévu de la hausse des coûts de transports et de la main d'oeuvre. Il perdait plus de 1% en avant-Bourse après avoir chuté d'environ 11% sur la semaine, les avertissements de Walmart et de Target ayant accentué les préoccupations sur l'impact de l'inflation sur les groupes de distribution.

* CISCO a abaissé sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour 2022 après l'impact défavorable des restrictions sanitaires en Chine et de la guerre en Ukraine sur son chiffre d'affaires trimestriel, ressorti en dessous des attentes du marché. Dans les échanges en avant-Bourse, le titre chutait de 12,5%.

* SPIRIT AIRLINES - Le conseil d'administration de la compagnie aérienne a exhorté ses actionnaires à rejeter l'offre non sollicitée de JETBLUE AIRWAYS.

* BOEING - Le groupe britannique IAG a annoncé jeudi qu'il avait accepté de commander 50 appareils 737 MAX de Boeing, qui lui seront livrés entre 2023 et 2027.

* UNDER ARMOUR a annoncé mercredi la démission du son président directeur général Patrik Frisk, qui sera temporairement remplacé par Colin Browne, actuellement directeur de l'exploitation.

* FORD a annoncé jeudi le rappel de 39.000 SUV Expedition et Lincoln Navigator de 2021, le constructeur automobile mettant en garde contre un risque d'incendie dans le compartiment moteur. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)