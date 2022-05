Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs technologiques, des groupes de distribution)

PARIS, 18 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,80% pour le Dow Jones, 1,18% pour le Standard & Poor's 500 et 1,55% pour le Nasdaq:

* Les groupes technologiques MICROSOFT, APPLE , ALPHABET, META PLATFORMS, TESLA et AMAZON reculent de 0,6% à 2,3% en avant-Bourse avec la remontée des rendements obligataires américains.

* TARGET - L'action du groupe de grande distribution chutait de 16,9% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un bénéfice trimestriel amputé de moitié par la hausse des prix et un avertissement sur le risque d'une nouvelle dégradation des marges. GAP, KOHL'S, NORDSTROM , COSTCO, BEST BUY et MACY'S reculent dans son sillage de 4,1% à 6,4%.

* LOWE'S COMPANIES - Le numéro deux américain des magasins de bricolage et d'aménagement de la maison derrière Home Depot a annoncé mercredi une baisse de 4%, plus forte qu'anticipé, de ses ventes à magasins comparables au premier trimestre de son exercice fiscal décalé et il a réaffirmé ses prévisions annuelles alors qu'Home Depot a relevé les siennes mardi. Le titre perdait 1,6% en avant-Bourse.

* BOEING - Les enquêteurs chargés de déterminer les causes du crash d'un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines en mars étudient le comportement de l'équipage et ne disposent d'aucune preuve d'un dysfonctionnement technique, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

* MICROSOFT va revoir les modalités de ses licences et favoriser une concurrence accrue des autres fournisseurs de services d'informatique dématérialisée ("cloud") afin de répondre aux plaintes le visant dans ce domaine, a déclaré mercredi le président du groupe, Brad Smith, lors d'une conférence à Bruxelles.

* MCDONALD'S - Après ISS, la société de conseil aux investisseurs Glass Lewis a recommandé mardi aux actionnaires de McDonald's de voter pour les administrateurs présentés par le groupe lors de l'assemblée générale, un revers pour l'investisseur activiste Carl Icahn, qui cherche à faire élire deux candidats au conseil d'administration.

* CATERPILLAR - Le spécialiste des engins de terrassement et de construction estime que la transition énergétique peut être un moteur de croissance pour ses activités minières, a déclaré mardi son directeur général, Jim Umpleby, dans un entretien à Reuters.

* WYNN RESORTS - Le ministère de la Justice américain a engagé des poursuites contre Steve Wynn, ex-directeur général du groupe de casinos, pour l'obliger à s'enregistrer officiellement comme agent de la Chine et l'accuse d'activités de lobbying pour le compte de Pékin en 2017 auprès du président américain de l'époque, Donald Trump. (Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)