Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Walmart, JD.com, précisions Home Depot et Take-Two Interactive, cours en avant-Bourse)

PARIS, 17 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 1,3% pour le Dow Jones, de 1,64% pour le Standard & Poor's-500 et de 2,04% pour le Nasdaq :

* WALMART perdait 6% dans les échanges en avant-Bourse après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel, le géant américain de la distribution voyant sa marge de plus en plus impactée par le niveau élevé du coût de la main d'oeuvre et de l'inflation aux Etats-Unis.

* TWITTER reculait de 3,5% en avant-Bourse. Elon Musk a annoncé mardi que son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars ne pourrait aller de l'avant tant que le directeur général du réseau social, Parag Agrawal, n'apporterait pas publiquement la preuve que les "spams" représentent moins de 5% du nombre d'utilisateurs.

* BERKSHIRE HATHAWAY a annoncé lundi avoir augmenté sa participation au capital de CITIGROUP, de MCKESSON ou encore PARAMOUNT GLOBAL et avoir quasiment cédé l'intégralité de sa participation dans VERIZON. Ce dernier reculait de 1,4% en avant-Bourse tandis que Citi grimpait de 4,7%.

* HOME DEPOT a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année après des résultats solides au premier trimestre grâce à une demande soutenue. En avant-Bourse, le spécialiste américain du bricolage gagnait 4,2%.

* UNITED AIRLINES a relevé son estimation de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours malgré la réduction de ses capacités. Le titre prenait près de 5% en avant-Bourse.

* Les VALEURS CHINOISES présentes à Wall Street montent dans les échanges en avant-Bourse, portées par des spéculations sur un assouplissement de la réglementation chinoise dans le domaine technologique à la suite d'une rencontre entre des dirigeants du secteur et le vice-Premier ministre Liu He. BAIDU, PINDUODUO, ALIBABA et DIDI gagnaient de 4% à 10%. JD.COM, indiqué en hausse de 7,8%, a par ailleurs publié un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT a fait état d'un recul de 15% de son chiffre d'affaires trimestriel, conformément aux attentes du marchés.

* L'éditeur de jeux vidéo TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE , derrière la franchise à succès "Grand Theft Auto", a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, ce qui lui permet de prendre 7% dans les transactions avant l'ouverture.

* KKR va racheter l'entreprise britannique de production d'énergie ContourGlobal pour 1,75 milliard de livres (2,08 milliards de dollars), a annoncé mardi le fonds américain.

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE a annoncé mardi qu'il allait céder sa participation dans la plate-forme de règlement des titres Euroclear Holding pour 709 millions d'euros à la Caisse des dépôts et à la holding publique belge SFPI.

* DUKE ENERGY - L'investisseur activiste Elliott Investment Management a cédé sa participation dans Duke Energy au cours du premier trimestre, montre un document boursier publié lundi.

* ADVANCED MICRO DEVICES - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)