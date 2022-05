Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec cours en avant-Bourse, les valeurs bancaires, technologiques, précisions Twitter)

PARIS, 13 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,8% à 2,2% :

* TWITTER - Elon Musk a annoncé vendredi que son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars (42,4 milliards d'euros) était suspendu dans l'attente de précisions sur les faux comptes et les spams. Dans les échanges en avant-Bourse, Twitter réduit ses pertes à 9,7%, Elon Musk ayant précisé qu'il entendait poursuivre le rachat du groupe. TESLA, dont Elon Musk est directeur général, gagnait 5,3%.

* Les valeurs de croissance sont indiquées en hausse après avoir nettement reculer sur la semaine: META PLATFORMS, ALPHABET, MICROSOFT, APPLE, AMAZON et NVIDIA prennent de 1,2% à 3,4%.

* BANQUES - La remontée les rendements des emprunts d'Etat devrait profiter au compartiment bancaire: JPMORGAN CHASE & CO, CITIGROUP, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, WELL FARGO et BANK OF AMERICA gagnent entre 0,53% et 1,48% en avant-Bourse.

* ROBINHOOD - Le directeur général et fondateur de la plate-forme d'échanges de cryptomonnaies FTX, Samuel Bankman-Fried, a pris une participation de 7,6% au capital de Robinhood Markets, selon un document boursier publié jeudi soir. Dans les échanges en après-Bourse, le cours de Robinhood grimpait de 27%.

* BERKSHIRE HATHAWAY - La société d'investissement du milliardaire Warren Buffett a augmenté sa participation dans le groupe pétrolier OCCIDENTAL PETROLEUM cette semaine en achetant 901.774 d'actions pour 51,7 millions de dollars, selon des avis financiers.

* AFFIRM HOLDINGS a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel, après la croissance de 54% de ses ventes trimestrielles, et prolongé un partenariat pluriannuel avec la plate-forme de commerce en ligne Shopify aux Etats-Unis. Le groupe de service de paiement gagnait 25,6% en avant-Bourse. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)