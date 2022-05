Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des groupes pétroliers, des géants des nouvelles technologies, de Warner Music, de Western Digital et de GlobalFoundries)

PARIS, 11 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1% pour le Dow Jones, de 1,2% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,4% pour le Nasdaq :

* Les géants des nouvelles technologies TESLA, AMAZON, MICROSOFT, META PLATFORMS, APPLE et ALPHABET avancent de 1,6% à 2% en avant-Bourse alors que le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule sous les 3% avant la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril.

* Les groupes pétroliers progressent en avant-Bourse dans le sillage de la hausse des cours du brut, consécutive à des inquiétudes sur l'offre alors que l'Union européenne s'efforce de parvenir à un consensus sur de nouvelles sanctions contre la Russie dont un embargo sur le pétrole. CHEVRON, EXXON MOBIL, OCCIDENTAL PETROLEUM, DEVON ENERGY , MARATHON OIL, SCHLUMBERGER et HALLIBURTON prennent de 1,3% à 4%.

* TESLA a expédié de Shanghaï 4.767 voitures destinées à la Slovénie, son premier lot de véhicules exporté depuis la réouverture de l'usine le 19 avril, a rapporté le média Shanghai Observer. Par ailleurs, un tribunal américain a jugé mardi que le tweet en 2018 d'Elon Musk, le directeur général de Tesla, selon lequel il avait obtenu des financements pour retirer le constructeur automobile de la Bourse était inexact et imprudent.

* PHILIP MORRIS a formalisé mercredi une offre pour racheter Swedish Match, proposant 161,2 milliards de couronnes suédoises (15,2 milliards d'euros) au fabricant suédois de produits à base de tabac.

* ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, a indiqué à Reuters avoir signé un accord avec plus de 300 éditeurs de presse en Allemagne, en France et dans quatre autres pays européens pour leur verser une rémunération dans le cadre de l'utilisation de leurs informations et va déployer un outil pour faciliter d'autres accords en ce sens. L'action Alphabet avance de 1,3% en avant-Bourse.

* Les sociétés technologiques chinoises cotées à Wall Street montent en avant-Bourse après l'annonce par les autorités de Shanghai que la moitié des 16 arrondissements de la ville étaient désormais placés sous le statut de "zéro-COVID", aucun nouveau cas de contamination par le SARS-CoV-2 n'ayant été enregistre ces trois derniers jours. ALIBABA, JD.COM , PINDUODUO, DIDI et BAIDU gagnent plus de 3%.

* BOEING est en conflit avec AEROJET ROCKETDYNE , un important fournisseur du vaisseau spatial Starliner du géant de l'aéronautique, dont le vol d'essai est prévu le 19 mai, ont indiqué des sources proches du dossier.

* FORD MOTOR a cédé huit millions de titres du fabricant de véhicules électriques RIVIAN AUTOMOTIVE pour 214 millions de dollars, soit 26,80 dollars par action, montre un avis boursier publié mardi.

* ELECTRONIC ARTS a annoncé mardi anticiper un chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes en raison d'une baisse des ventes de jeu vidéo, consécutive à la levée des mesures de restrictions sanitaires dans le monde. L'éditeur de jeu vidéo a par ailleurs mis fin à son accord de licence avec la Fifa après près de 30 ans de partenariat. L'action abandonnait 1,3% en après-Bourse.

* OCCIDENTAL PETROLEUM a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street malgré une baisse de ses volumes de production. L'action reculait de 1% en après-Bourse.

* COINBASE GLOBAL a publié mardi une perte nette et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au titre du premier trimestre, la déroute des marchés boursiers ayant freiné l'appétit des investisseurs pour les actifs à risque, notamment le trading des cryptomonnaies. L'action plonge de 17% en avant-Bourse.

* GLOBALFOUNDRIES gagne 4% en avant-Bourse après un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs que prévu au premier trimestre.

* WESTERN DIGITAL prend 1,1% en avant-Bourse après le relèvement de son objectif de cours par Well Fargo, l'intermédiaire soulignant les perspectives de croissance du fabricant de disques durs et de mémoire flash.

* WARNER MUSIC cède 2,2% en avant-Bourse après l'abaissement de son objectif de cours par au moins six intermédiaires, dont Barclays, au regard des résultats publiés mardi par le groupe.

* HASBRO - Plusieurs actionnaires, dont Boston Partners et Anchor Capital, ont exhorté le fabricant de jouets à renouveler son conseil d'administration avec au moins un administrateur nommé par les investisseurs et à trouver un accord avec la société d'investissement activiste Alta Fox Capital Management. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)