Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Moderna, Regeneron, CVS, Uber, Marriott International, Yum Brands, contrats à terme)

PARIS, 4 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,2% à 0,4% :

* MODERNA a fait état de six milliards de dollars de ventes de son vaccin contre le COVID-19 au premier trimestre.

* REGENERON a annoncé une baisse de 13% de son bénéfice au premier trimestre, les ventes de son cocktail d'anticorps monoclonaux anti-COVID-19 ayant été affectées par la décision de l'autorité sanitaire américaine d'en limiter l'utilisation en raison de son manque d'efficacité contre le variant Omicron.

* CVS HEALTH relève sa prévision de bénéfice annuel après avoir dégagé des résultats du premier trimestre supérieurs aux attentes grâce à la bonne performance de son activité d'assurance et à la croissance des ventes dans ses drugstores.

* UBER a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et un objectif d'Ebitda trimestriel au-dessus des attentes, en déclarant qu'à l'inverse de son concurrent Lyft il n'avait pas besoin d'accroître ses dépenses pour attirer de nouveaux chauffeurs.

* LYFT plongeait de 26% en avant-Bourse, le groupe de véhicules de transport avec chauffeur ayant annoncé une prévision d'excédent brut d'exploitation trimestriel bien inférieure aux attentes en raison de coûts supplémentaires.

* STARBUCKS - La publication de bons résultats trimestriels permet à la chaîne de cafés de gagner 6,4% en avant-Bourse, malgré la suspension de ses prévisions annuelles en raison des restrictions sanitaires imposées en Chine et de l'inflation entre autres.

* ADVANCED MICRO DEVICES - Le fabricant de semi-conducteurs a publié mardi des résultats trimestriels plus élevés que prévu et table sur une croissance de chiffre d'affaires supérieure aux attentes du marché pour le deuxième trimestre et pour 2022 grâce à la demande de puces pour centres de données. En avant-Bourse, le titre gagnait 5,8%.

* TWITTER - Elon Musk a déclaré mardi que le réseau social, qui a accepté l'offre d'achat du milliardaire, pourrait imposer des frais "légers" aux utilisateurs commerciaux et gouvernementaux.

* MARRIOTT INTERNATIONAL - Le groupe hôtelier a fait état mercredi d'un bénéfice au premier trimestre, après une perte sur la même période l'an dernier, grâce à la reprise des voyages.

* Les résultats trimestriels de YUM BRANDS sont moins bons que prévu, la baisse des ventes aux Etats-Unis de la chaîne Pizza Hut en raison d'un manque de personnel ayant éclipsé la croissance des ventes chez KFC et Taco Bell.

* L'assureur AIG a fait état d'une hausse de 17% de son bénéfice trimestriel, au-dessus des attentes du marché, grâce à la croissance des souscriptions et à une baisse des pertes liées aux catastrophes naturelles.

* AIRBNB prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché, anticipant une forte demande cet été au niveau mondial. En avant-Bourse, il prenait près de 5%.

* MATCH a annoncé mardi la démission de son directeur général, Shar Dubey, qui sera remplacé à la fin du mois par Bernard Kim, l'actuel président du spécialiste des jeux pour mobile ZYNGA. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)