Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé Paramount Global, Marathon Petroleum, Western Digital, précisions Hilton, cours en avant-Bourse)

PARIS, 3 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère hausse :

* PFIZER a confirmé mardi ses prévisions de ventes annuelles pour son traitement du COVID-19 Paxlovid comme pour le vaccin développé avec BioNTech, mais il a revu en légère baisse sa prévision de bénéfice par action pour inclure certaines dépenses qui n'étaient pas comptabilisées auparavant, conformément à une demande récente des autorités boursières. Le titre cédait environ 1% dans les cours en avant-Bourse.

* PARAMOUNT GLOBAL, anciennement ViacomCBS, a annoncé un chiffre d'affaires moins bon que prévu par le marché en raison d'une baisse de ses revenus publicitaires télévisuels au premier trimestre. L'action reculait de 4% en avant-Bourse.

* DUPONT DE NEMOURS - Le fabricant de matériaux pour l'industrie a publié mardi un bénéfice trimestriel en baisse sur un an en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de logistique, que des hausses de prix de 6% n'ont pas suffi à compenser, et il a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. Le titre perdait plus de 6% dans les échanges en avant-Bourse après ces annonces.

* ESTÉE LAUDER a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour prendre en compte l'impact des récents confinements en Chine et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le titre chutait de 9% dans les échanges en avant-Bourse.

* WESTERN DIGITAL - Le fonds activiste Elliott Investment Management a exhorté mardi Western Digital à se séparer de son activité de mémoires flash, qui selon lui plombe les performances globales du groupe américain, et a proposé d'investir un milliard de dollars pour faciliter une vente ou une scission de cette division. Dans les échanges en avant-Bourse, Western Digital gagne 10%.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS a publié un bénéfice au titre du premier trimestre contre une perte sur la période correspondante l'an dernier mais le groupe hôtelier table sur un bénéfice annuel inférieur aux attentes du marché, ce qui fait reculer son action de 2,2% en avant-Bourse.

* MORGAN STANLEY - La filiale allemande de la banque a été perquisitionnée mardi dans le cadre d'une enquête sur des "activités passées", a déclaré un porte-parole du groupe. Le parquet a précisé que l'enquête portait sur dossier de fraude fiscale dit "cum-ex".

* BIOGEN a annoncé mardi la démission de son directeur général, Michel Vounatsos, précisant avoir commencé à lui chercher un successeur. Le groupe de biotechnologies a fait état parallèlement d'une baisse de 26% de son bénéfice trimestriel.

* EXPEDIA - L'agence de voyages en ligne a publié lundi une perte ajustée moins importante que prévu au titre du premier trimestre et s'est dite optimiste sur la reprise des voyages touristiques cet été. Le titre gagnait 3% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

* THOMSON REUTERS a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires 2022 après avoir dépassé les estimations de marché au premier trimestre grâce à une croissance soutenue de ses principales activités mais il a prévenu que la pandémie et les risques géopolitiques pourraient réduire sa capacité à atteindre ses objectifs.

* RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL - Le propriétaire de la chaîne de restauration rapide Burger King a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce à l'augmentation de la fréquentation de ses restaurants et à la hausse des prix.

* Le raffineur américain MARATHON PETROLEUM a dégagé un bénéfice au premier trimestre, la demande de carburant et de produits raffinés ayant retrouvé un niveau proche de celui d'avant la pandémie.

* TRIVAGO a fait état d'une augmentation de 166% de son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la reprise de la demande en Europe et sur le continent américain.

* TYSON FOODS, KELLOGG - Piper Sandler abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" sur les deux valeurs.

* MGM RESORTS INTERNATIONAL: JPMorgan reprend le suivi du titre à "surpondérer". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)