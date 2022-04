Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Caterpillar, Merck & Co, Eli Lilly, valeurs des semi-conducteurs, Northrop Grumman, Southwest Airlines, cours en avant-Bourse)

PARIS, 28 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,9% pour le Dow Jones, 1,3% pour le Standard & Poor's 500 et 1,9% pour le Nasdaq:

* META PLATFORMS, maison-mère de Facebook, a fait état mercredi d'un nombre d'utilisateurs quotidiens actifs supérieur aux attentes au premier trimestre, faisant grimper son titre de 17,7% en avant-Bourse, en dépit d'un ralentissement inédit en dix ans de la croissance de son chiffre d'affaires.

* QUALCOMM anticipe pour le troisième trimestre de son exercice décalé un chiffre d'affaires au-dessus des attentes du marché après des résultats meilleurs que prévu sur janvier-mars, grâce entre autres à ses activités dans le domaine automobile. Dans les échanges avant l'ouverture, le géant américain des semi-conducteurs gagne 7,8% et entraîne dans son sillage d'autres valeurs du secteur comme INTEL, BROADCOM ou ADVANCED MICRO DEVICES, qui prennent entre 1,7% et 3,1%.

* APPLE, AMAZON et Intel entre autres publieront leurs résultats après la clôture.

* FORD a confirmé son objectif de bénéfice pour 2022 après des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce à l'augmentation des prix de ventes de ses véhicules. Le titre prend 2,2% en avant-Bourse.

* CATERPILLAR a annoncé une hausse de 14,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à la croissance de l'activité du secteur de la construction et à la hausse des prix des matières premières, qui dopent les ventes d'équipements lourds.

* MERCK & CO a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en s'appuyant sur la croissance des ventes de son anticancéreux Keytruda, de son vaccin Gardasil et du molnupiravir, son traitement du COVID-19. Le titre gagnait 1,7% dans les échanges en avant-Bourse après ces annonces.

* ELI LILLY a annoncé une hausse de près de 40% de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier mais a revu en baisse sa prévision de bénéfice annuel.

* KKR va lancer une offre publique d'achat (OPA) pour la branche logistique d'Hitachi, ont annoncé les deux groupes, une opération à 5,1 milliards de dollars qui marque la dernière acquisition du fonds d'investissement américain auprès du conglomérat japonais. KKR a également annoncé un projet d'OPA sur le groupe français d'énergies renouvelables Albioma.

* AMGEN - Le laboratoire américain a annoncé mercredi que l'administration fiscale américaine lui réclamait des arriérés d'impôts de 5,1 milliards de dollars avant intérêts et pénalités, liés à la répartition de ses bénéfices entre les Etats-Unis et Porto Rico, où se trouvent la majorité de ses activités de fabrication, de 2013 à 2015.

* MATTEL a fait état d'un bénéfice inattendu et d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre. Dans les échanges après la clôture mercredi, le fabricant de jouets prenait 3%.

* PAYPAL a fait état d'une légère hausse de son chiffre d'affaires et du nombre de ses nouveaux utilisateurs au premier trimestre mais a revu en baisse sa prévision de bénéfice annuel en expliquant que le conflit en Ukraine et la hausse des prix pourraient affecter les volumes de paiements. En avant-Bourse, le titre gagne 3%.

* NORTHROP GRUMMAN - Le groupe de défense a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté trimestriels en baisse en raison de pénuries de main-d'oeuvre et de difficultés d'approvisionnement.

* SOUTHWEST AIRLINES a annoncé avoir réduit ses pertes à 191 millions de dollars au cours du trimestre janvier-mars et prévoit d'être "solidement rentable" sur l'ensemble de l'année grâce au rebond du tourisme.

* PINTEREST a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires dépasser les estimations du marché, la plate-forme de partage de photos ayant bénéficié d'une augmentation de ses revenus publicitaires. Son action prend environ 6% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)