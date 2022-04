Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats d'American Express et Schlumberger, cours en avant-Bourse de Verizon et des géants de la technologie)

PARIS, 22 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,3% pour le Dow Jones, 0,2% pour le Standard & Poor's 500 et 0,1% pour le Nasdaq :

* Les géants des nouvelles technologies APPLE et MICROSOFT reculent encore, tandis qu'ALPHABET et AMAZON sont quasi inchangés avant l'ouverture de la séance à Wall Street, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, ayant déclaré jeudi qu'une hausse de 50 points de base des taux serait "sur la table" lors de la réunion de politique monétaire des 3 et 4 mai.

* GAP - Le groupe de prêt-à-porter, qui publiera ses résultats trimestriels le 26 mai, a abaissé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de l'année, évoquant notamment des problèmes d'exécution de sa marque Old Navy. L'action chute de 12,5% en avant-Bourse.

* AMERICAN EXPRESS a publié vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street à la faveur d'une forte hausse des dépenses des consommateurs. L'action prend 1,5% en avant-Bourse.

* SCHLUMBERGER a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel en hausse, la flambée des prix pétroliers ayant soutenu la demande pour les services et équipements dans le secteur.

* TWITTER - Elon Musk, le directeur général de Tesla, discute avec le fonds de capital-investissement Thoma Bravo d'un partenariat pour le lancement d'une éventuelle offre sur le capital du réseau social, a rapporté jeudi le New York Post, citant deux sources proches du dossier.

* SNAP - Le réseau social a dit jeudi anticiper un nombre d'utilisateurs actifs sur Snapchat supérieur aux attentes de Wall Street au deuxième trimestre mais il estime que l'inflation élevée et les tensions dans les chaînes d'approvisionnement pourraient nuire à la demande en matière de publicité. L'action recule de 1,9% en après-Bourse.

* VERIZON - L'action prend 1,7% en amont de la publication des résultats du premier trimestre prévue avant l'ouverture de la séance à Wall Street.

* PFIZER - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a approuvé jeudi l'utilisation du traitement oral contre le COVID-19 de Pfizer chez les patients à haut risque, estimant qu'il réduit considérablement le risque d'hospitalisation.

* MCDONALD'S a déclaré jeudi que la proposition de Carl Icahn que la chaîne de restauration rapide ne se fournisse plus en viande chez des éleveurs gardant les porcs dans des cages était irréalisable d'un point de vue logistique et représentait un coût prohibitif.

* HUMANA a annoncé jeudi son intention de céder une participation de 60% dans ses divisions de soins palliatifs et de soins personnels de sa filiale Kindred at Home pour 2,8 milliards de dollars (2,6 milliards d'euros) à la société Clayton, Dubilier & Rice. L'action Humana prenait 2% en après-Bourse.

* RITE AID - La chaîne américaine de pharmacies a annoncé jeudi avoir rejeté l'offre d'achat d'environ 3,6 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros) de la société de capital-investissement Spear Point Capital Management, la jugeant non-crédible faute de garanties de financement.

* WALT DISNEY - Le parlement de Floride a adopté jeudi un projet de loi révoquant le statut spécial du groupe autour du parc à thème d'Orlando, en réaction, semble-t-il, à l'opposition du géant du divertissement à une nouvelle loi limitant l'enseignement des contenus LGBTQ dans les écoles.

* EXPEDIA GROUP - Un tribunal australien a infligé vendredi à Trivago, filiale Expedia, une amende de 44,7 millions de dollars australiens (30,47 millions d'euros) pour avoir induit les consommateurs en erreur sur les tarifs des chambres d'hôtel.

* HONEYWELL INTERNATIONAL prévoit d'investir environ 200 millions de dollars (185,1 millions d'euros) en Egypte dans la pétrochimie et la production de carburants verts pour l'aviation, selon le ministère égyptien du Pétrole.

* AMERICAN AIRLINES - JP Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondération".

* UNITED AIRLINES HOLDINGS - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondération". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)