Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats d'AT&T, American Airlines, Blackstone et Dow, précisions sur Alphabet, Didi, cours en avant-Bourse de Netflix, des spécialistes des véhicules électriques, des valeurs du transport)

PARIS, 21 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,2% pour le Nasdaq :

* TESLA a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, alors que le relèvement des prix de ses véhicules a permis au constructeur américain de compenser la hausse des coûts et les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Le titre prend 7% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

Dans son sillage, les constructeurs de véhicules électriques LUCID GROUP, RIVIAN AUTOMOTIVE, NIKOLA , CANOO, WORKHORSE et LORDSTOWN MOTORS avancent de 2% à 3%, les groupes chinois NIO, XPENG et LI AUTO de 1,5% à 2% et les spécialistes des batteries et de la recharge CHARGEPOINT , QUANTUMSCAPE, BLINK CHARGING et ROMEO POWER de 2% à 2,5%.

* NETFLIX - Pershing Square Capital Management, le fonds spéculatif du milliardaire William Ackman, a annoncé mercredi avoir cédé les 3,1 millions de titres acquis au capital de Netflix il y a à peine trois mois, ce qui se traduit par une perte de 400 millions de dollars (366 millions d'euros), l'action du numéro un mondial du "streaming" vidéo s'étant effondrée mercredi de 35% sur fond de baisse du nombre d'abonnés. L'action Netflix perd encore 1,1% en avant-Bourse.

* AMERICAN AIRLINES a accusé une perte nette moins importante que prévu au premier trimestre, le rebond de la demande en mars ayant compensé la baisse enregistrée en janvier à la suite de l'émergence du variant Omicron du coronavirus. L'action bondit de 10,1% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS a annoncé mercredi soir anticiper un bénéfice surprise au deuxième trimestre à la faveur d'une solide demande, ce qui fait bondir l'action de 7,5% en avant-Bourse.

* Les valeurs du transport et des loisirs montent en avant-Bourse dans le sillage des résultats d'American Airlines et de United Airlines. HAWAIIAN HOLDINGS, SPIRIT AIRLINES , DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES, AMERICAN AIRLINES GROUP et JETBLUE AIRWAYS prennent de 0,2% à 4,9%, les croisiéristes ROYAL CARIBBEAN , CARNIVAL et NORWEGIAN CRUISE LINE de 0,8% à 3% et les sites de réservation de voyages EXPEDIA GROUP et TRIPADVISOR de 1,5% et 1,8%.

* DOW prend 2,09% en avant-Bourse après avoir état d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une augmentation de ses tarifs dans un contexte de solide demande.

* AT&T a fait état jeudi d'une hausse de 2,5% de son chiffre d'affaires dans son activité de téléphonie mobile au premier trimestre grâce notamment au déploiement soutenu de services 5G mais le chiffre d'affaires global du groupe a baissé sur la période de 13%. L'action gagne 1,5% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel distribuable en hausse de 63% au titre du premier trimestre, la solide performance de ses activités immobilières et de crédit ayant compensé la faiblesse de sa division de fonds spéculatifs. L'action avance de 4% en avant-Bourse.

* SNAP doit publier ses résultats du premier trimestre après la clôture de Wall Street.

* ALPHABET - La Russie a imposé à Google, propriété d'Alphabet, une amende de 11 millions de roubles (126.248 euros) pour ne pas avoir supprimé, dit-elle, de "fausses" informations sur son "opération spéciale" en Ukraine, rapporte jeudi l'agence de presse TASS.

* DIDI - Le groupe chinois coté à Wall Street, spécialisé dans les services de VTC et de livraison de repas, a décidé de fermer son activité de livraison au Japon deux ans après son lancement, rapporte le quotidien Nikkei.

* CHEVRON - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne" avec le secteur contre "surperformance"

* EXXON MOBIL - RBC relève sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformance".

* HALLIBURTON - Stephens abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)