Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

PARIS, 20 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,1% pour le Dow Jones et pour le Standard & Poor's 500 , tandis que le Nasdaq pourrait débuter en baisse de 0,1% :

* NETFLIX a annoncé mardi soir avoir perdu 200.000 abonnés au premier trimestre, une première en plus d'une décennie, et a dit s'attendre à ce que cette tendance s'accentue au deuxième trimestre. Piper Sandler et UBS ont abaissé leur recommandation à "neutre" sur la valeur, qui plonge de 25% en avant-Bourse, entraînant dans son sillage d'autres entreprises liées au "streaming", comme ROKU (-6,1%), WALT DISNEY (-4,3%) et WARNER BROS DISCOVERY (-4%).

* IBM, qui a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévision initiale, malgré un impact négatif de 300 millions de dollars (276 millions d'euros) lié à la suspension de ses activités en Russie. L'action prend 1,6% en avant-Bourse.

* PROCTER & GAMBLE prend 2% en avant-Bourse après avoir relevé mercredi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires, la demande pour les biens de consommation courante restant forte malgré une hausse des tarifs.

* ABBOTT a publié mercredi un bénéfice en hausse de 36% au titre du premier trimestre, soutenu notamment par la demande pour ses tests de dépistage du variant Omicron du coronavirus.

* BAKER HUGHES a fait état mercredi d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre par rapport à la même période il y un an, la flambée des prix des matières premières ayant soutenu les activités de forage et la demande dans les services pétroliers.

* OMNICOM - Le groupe publicitaire avance de 4% en avant-Bourse à la faveur de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

* ANTHEM - Le groupe d'assurance santé monte légèrement en avant-Bourse après avoir relevé mercredi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année à la faveur notamment des solides résultats de sa division Medicaid.

* TESLA doit publier ses résultats du premier trimestre après la clôture de la Bourse de New York.

* TWITTER - Elon Musk a publié mardi sur Twitter le message "___est la nuit" après avoir annoncé la semaine dernière une offre d'achat hostile de 43 milliards de dollars (39,7 milliards d'euros) sur le réseau social.

* KKR - Un consortium emmené par KKR a lancé mercredi une offre non sollicitée de près de 15 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) sur le groupe australien de santé Ramsay Health Care.

* AVIENT - Le fabricant de matériaux polymères spécialisés a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec DSM pour racheter sa division de matériaux de protection pour 1,48 milliard de dollars (1,36 milliard d'euros).

* UBER TECHNOLOGIES, LYFT - Les deux spécialistes des services de VTC ont levé mardi l'obligation du port du masque pour les chauffeurs et les passagers aux Etats-Unis.

* Les actions des groupes chinois cotés à Wall Street reculent en avant-Bourse après la décision surprise de la Banque centrale chinoise de laisser inchangés ses principaux taux directeurs. ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO perdent de 0,6% à 1%, TENCENT MUSIC et la plate-forme de vidéo IQIYI abandonnent chacun environ 2% et les groupes automobiles LI AUTO, NIO et XPENG refluent de 1% à 2%.

* ALPHABET - YouTube, propriété d'Alphabet, a annoncé mercredi avoir bloqué, dans le cadre des sanctions américaines, le compte de John Lee, le candidat de Pékin pour devenir le prochain chef de l'exécutif à Hong Kong en mai prochain. Par ailleurs, Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" sur Alphabet.

* META PLATFORMS - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* SNAP - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* AIRBNB - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* BOOKING HOLDINGS - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)