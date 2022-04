Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Microsoft, Apple, Halliburton et DoorDash)

PARIS, 19 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,1% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq pourrait gagner plus de 0,2%:

* TWITTER - Plusieurs sociétés de capital-investissement ont exprimé leur intérêt pour une éventuelle offre d'achat sur le réseau social, ont déclaré lundi des sources proches du dossier. L'action, qui a pris plus de 7% lundi, recule mardi de 1% en avant-Bourse.

* Les actions des grandes banques américaines évoluent en ordre dispersé en avant-Bourse. BANK OF AMERICA gagne 0,4% au lendemain de la publication d'un bénéfice meilleur que prévu, MORGAN STANLEY prend 0,1% et CITIGROUP 0,7%, tandis que WELLS FARGO et GOLDMAN SACHS reculent respectivement de 0,2% et 0,5%.

* MICROSOFT et APPLE refluent chacun d'environ 0,2% en avant-Bourse alors que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint 3% pour la première fois depuis de début 2019.

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé mardi suspendre sa prévision de vente de vaccin contre le COVID-19, évoquant une demande incertaine et une offre excédentaire dans le monde, ce qui fait reculer le titre de 3,5% dans les échanges en avant-Bourse.

* HASBRO a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes à la faveur notamment d'une forte demande pour ses jeux de société.

* LOCKHEED MARTIN perd 3% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel en baisse de 5,7% en raison de problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement.

* HALLIBURTON recule de 2,7% dans un contexte de baisse des cours pétroliers alors que le groupe a dégagé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre.

* NETFLIX et IBM publieront leurs comptes trimestriels après la clôture de la Bourse de New York.

* AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES et DELTA AIR LINES - Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé lundi lever l'obligation du port du masque en avion, une juge fédérale ayant estimé qu'une telle contrainte dans les transports publics était illégale.

* UNITED PARCEL SERVICE - Le département américain de la Justice a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le groupe de messagerie et de livraison pour mettre fin à une plainte pour discrimination à l'encontre d'un ancien salarié à Jacksonville, en Floride.

* ZENDESK - L'éditeur de logiciels, qui a rejeté en février une offre se rachat de 16 milliards de dollars (14,8 milliards d'euros) soumise par un consortium de fonds de capital-investissement, a mandaté le groupe de conseil Qatalyst Partners pour étudier une éventuelle cession, a déclaré lundi une source proche du dossier. L'action avance de 5,9% en avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS perd 2% en avant-Bourse, Goldman Sachs étant passé d'"acheter" à "neutre" sur la valeur avec un objectif de cours ramené de 183 dollars à 145 dollars.

* DOORDASH - Le spécialiste de la livraison de repas fléchit de 0,6% en avant-Bourse après l'annonce d'une perturbation des activités de sa filiale européenne Wolt dans les pays limitrophes à la Russie et l'Ukraine.

* L'action de la plate-forme chinoise de partage de vidéos BILIBILI recule de 2% en avant-Bourse après la décision vendredi de Pékin d'interdire la diffusion des vidéo de jeux non autorisés. Le moteur de recherche internet BAIDU abandonne de son côté 1,4%.

* WEWORK - Piper Sandler entame le suivi de la valeur à "surpondérer" avec un objectif de cours à 10 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Marc Angrand)