Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des groupes pétroliers et liens pour les résultats de J.P. Morgan, Delta et BlackRock)

PARIS, 13 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq :

* J.P. MORGAN CHASE & CO a fait état mercredi d'une baisse de 42% de son bénéfice trimestriel en raison d'un ralentissement des transactions à la suite du conflit russo-ukrainien et d'un recul des revenus de trading. L'action recule de 0,4% en avant-Bourse. CITIGROUP, WELLS FARGO & CO, GOLDMAN SACHS GROUP, MORGAN STANLEY et BANK OF AMERICA, qui doivent publier leurs comptes trimestriels cette semaine et la suivante, gagnent de 0,2% à 0,3%.

Par ailleurs, la société de conseil aux actionnaires ISS a recommandé mardi aux investisseurs de voter "contre" le projet de rémunération des dirigeants de Wells Fargo, citant notamment un manque d'informations.

* BLACKROCK a publié mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Le groupe prévoit par ailleurs de lancer dans le courant de l'année ses premiers ETF sur le marché chinois et a commencé à recruter du personnel en ce sens, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier. L'action avance de 0,4% en avant-Bourse.

* DELTA AIR LINES a publié mercredi une perte nette moins importante que prévu à la faveur d'une forte demande pour les voyages, ce qui fait monter l'action de 6% en avant-Bourse.

* Les groupes pétroliers montent en avant-Bourse dans le sillage d'une progression de plus de 1% des cours du Brent . EXXON MOBIL et CHEVRON avancent respectivement de 1,2% et 0,8%, tandis qu'APA, EQT , OCCIDENTAL PETROLEUM et MARATHON OIL prennent de 1,5% à 2,6%. Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi l'Ukraine d'être responsable de l'échec des discussions de paix.

* ALPHABET - La maison mère de Google a annoncé mercredi son intention d'investir environ 9,5 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros) dans ses bureaux et centres de données aux Etats-Unis cette année contre sept milliards il y a un an. L'action prend 0,8% en avant-Bourse.

* D'anciens actionnaires de TWITTER ont déposé mardi un recours collectif contre Elon Musk, affirmant qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la récente hausse du cours de l'action en raison d'une divulgation tardive de la prise de participation du patron de TESLA au capital du réseau social.

* NETFLIX - Des utilisateurs russes de Netflix ont lancé une action en nom collectif contre la plate-forme américaine de "streaming" vidéo en raison de son départ de Russie à la suite de la guerre en Ukraine. Ils réclament des indemnités de 60 millions de roubles (670.000 euros), rapporte mercredi l'agence de presse RIA.

* SIERRA ONCOLOGY - Glaxosmithkline a annoncé l'acquisition du laboratoire américain sur la base d'une valorisation de 1,9 milliard de dollars (1,75 milliard d'euros). L'action Sierra s'envole de 37% en avant-Bourse.

* T-MOBILE US - Deutsche Telekom a annoncé avoir acquis auprès de Softbank des actions supplémentaires de T-Mobile US pour 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros), se rapprochant ainsi de son objectif visant à s'assurer le contrôle direct de l'opérateur télécoms américain.

* BLACKSTONE - La famille Benetton et le groupe américain de capital-investissement Blackstone travaillent à une offre d'achat d'Atlantia intégrant une prime d'environ 30% sur le cours moyen des six derniers mois et pourraient dévoiler leurs propositions ce mercredi, selon trois sources proches du dossier.

* PHILLIPS 66 a annoncé mardi avoir promu Mark Lashier, son actuel directeur général délégué, au rang de directeur général du groupe pétrolier en remplacement de Greg Garland, à compter du 1er juillet.

* WALMART a annoncé mardi avoir recruté John Rainey, l'actuel directeur financier de PAYPAL HOLDINGS, pour qu'il occupe le même poste au sein de la chaîne américaine de supermarchés à compter du 6 juin.

* L'action NOVAVAX prend 2,4% en avant-Bourse après l'autorisation par la Suisse du vaccin contre le COVID-19 du laboratoire chez les adultes.

* AMC - L'exploitant de salles de cinéma prend 0,8% en avant-Bourse après l'annonce d'un doublement de sa présence dans le Connecticut avec l'acquisition de sept sites dans cet Etat. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Bertrand Boucey)