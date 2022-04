Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec banques, valeurs chinoises, Raytheon, cours en avant-Bourse)

PARIS, 1er avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,5%:

* Les valeurs bancaires montent dans les échanges en avant-Bourse, profitant d'une hausse marquée des rendements obligataires avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi. BANK OF AMERICA, GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE & CO, CITIGROUP, MORGAN STANLEY et WELLS FARGO & CO gagnent plus de 1%.

* RAYTHEON progresse d'environ 1,6% dans les échanges en avant-Bourse après avoir remporté un contrat avec la marine américaine pour la fourniture de radars d'un montant total potentiel de 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d'euros).

* Les valeurs chinoises cotées à Wall Street progressent en avant-Bourse après un article de Bloomberg selon lequel Pékin envisage d'accorder aux autorités américaines un accès total aux audits de ces sociétés afin d'éviter leur retrait forcé de la cote à Wall Street. JD.COM, ALIBABA et PINDUODUO gagnent entre 5,9% et 11,8%, BAIDU 8,4%.

* GAMESTOP a annoncé jeudi qu'il solliciterait l'accord de ses actionnaires pour une division du nominal de l'action, ce qui permettrait d'accroître le nombre de titres en circulation, de 300 millions actuellement à 1 milliard. Dans les échanges en avant-Bourse, le distributeur de jeux vidéo gagne 15,7%.

* MASTERCARD, VISA et PAYPAL - L'impact de la guerre en Ukraine risque de se traduire par un manque à gagner de 2,4 milliards de dollars (2,17 milliards d'euros) pour les trois groupes américains de paiement, estime la société de données et d'analyse GlobalData.

* MONDELEZ INTERNATIONAL a annoncé que son usine de l'est de l'Ukraine avait subi d'importants dégâts avec les actions militaires liées à la guerre. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard et Marc Angrand)