Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Walgreens Boots Alliance)

PARIS, 31 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture proche de l'équilibre pour le Dow Jones comme pour le Standard & Poor's 500 et en légère hausse pour le Nasdaq:

* Les valeurs PÉTROLIÈRES et PARAPÉTROLIÈRES reculent dans les échanges en avant-Bourse alors que l'administration Biden envisage de puiser jusqu'à 180 millions de barils dans les réserves stratégiques des Etats-Unis dans le but de faire baisser les prix à la pompe. CHEVRON et EXXON MOBIL perdent 1,6% et 2,1% respectivement, OCCIDENTAL PETROLEUM, OVINTIV, DEVON ENERGY et APA entre 2,7% et 2,9%, BAKER HUGHES, HALLIBURTON et SCHLUMBERGER entre 1,7% et 2,1%.

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels plus élevés que prévu, la chaîne américaine de pharmacies ayant bénéficié d'une forte demande pour les vaccins et les tests du COVID-19, mais le maintien de son objectif de bénéfice annuel pèse sur le titre dans les échanges en avant-Bourse.

* APPLE cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en semi-conducteurs pour ses iPhone après un problème de production rencontré par l'un de ses importants partenaires japonais, a rapporté mercredi l'agence de presse Bloomberg.

* TESLA - Le constructeur automobile a reporté sine die la reprise d'activité de son usine de Shanghai alors que le confinement décidé par les autorités locales face à la hausse des cas de COVID-19 doit prendre fin vendredi dans cette partie de la métropole chinoise, montre un document interne consulté par Reuters.

* Plusieurs valeurs chinoises baissent en avant-Bourse, pénalisées une nouvelle fois par les spéculations sur un possible retrait forcé de la cote américaine à l'initiative des autorités américaines. BAIDU cède 1,5%, IQIYI 7,5%, PINDUODUO, ALIBABA, TENCENT MUSIC et JD.COM entre 1,5% et 2,7%.

* FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC - La start-up spécialisée dans le développement de véhicules électriques a annoncé jeudi que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait adressé des citations à comparaître à plusieurs membres de sa direction dans le cadre d'une enquête sur la sincérité de communiqués aux investisseurs. Le titre perdait 0,6% dans des échanges en avant-Bourse.

* TEMPUR SEALY - Le spécialiste des produits de literie reculait de 1,7% dans des échanges en préouverture après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et l'annonce d'un report du lancement d'une nouvelle gamme de produits Tempur à l'international. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)