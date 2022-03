Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Citigroup et cours en avant-Bourse des groupes internet chinois cotés à Wall Street)

PARIS, 30 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse d'environ 0,2% pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 , et de 0,4% pour le Nasdaq:

* MICRON TECHNOLOGY - Le fabricant de puces, qui a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, a déclaré ne pas prévoir d'impact négatif à court terme de la crise russo-ukrainienne sur ses volumes de production de semi-conducteurs mais il n'exclut pas une hausse des coûts. L'action gagne 4,8% mercredi dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

* KKR - Telecom Italia (TIM) a demandé au fonds d'investissement américain KKR de préciser d'ici lundi si son offre de rachat de 10,8 milliards d'euros (9,7 milliars d'euros) est toujours sur la table, ont déclaré deux sources proches du dossier.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a annoncé mercredi renoncer à formuler une offre sur le groupe britannique d'édition scolaire et universitaire Pearson faute d'accord entre les deux groupes.

* CITIGROUP a annoncé mercredi la vente de ses activités de banque de détail en Inde à Axis Bank pour 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros).

* Les groupes internet chinois cotés à Wall Street reculent en avant-Bourse après l'annonce par Pékin de son intention de sévir contre l'évasion fiscale dans le secteur. IQIYI, HELLO GROUP, TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT, BILIBILI et HUYA perdent de 2,6% À 4,6%, ALIBABA, WEIBO, PINDUODUO et JD.COM abandonnent de 0,7% à 2.3%.

* LULULEMON ATHLETICA - Le distributeur spécialisé dans les vêtements de sport a annoncé mardi soir anticiper un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes des analystes. L'action bondit de 7,6% en avant-Bourse.

* VIR BIOTECHNOLOGY grimpait de 11% en après-Bourse mardi soir en réaction à l'annonce de son intégration dans l'indice S&P SmallCap 600 le 4 avril.

* WEWORK - Le spécialiste de la location de bureaux en partage a annoncé mardi que son directeur général, Sandeep Mathrani, allait prendre la présidence du conseil d'administration en remplacement de Marcelo Claure, qui a quitté le groupe en janvier.

* NIELSEN HOLDINGS - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" sur le groupe, qui a accepté mardi une offre de rachat de 10,06 milliards de dollars d'un consortium de capital investissement emmené par Elliott Management et Brookfield Asset Management en vue de son retrait de la Bourse.

* RH - Jefferies relève son conseil à "acheter" contre "conserver" sur la chaîne de magasins d'ameublement, qui a publié mardi des résultats annuels records. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)