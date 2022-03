Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, UnitedHealth/LHC, cours en avant-Bourse de Tesla, Lockheed Martin et des groupes pétroliers)

PARIS, 29 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,4% pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq :

* Les groupes pétroliers montent en avant-Bourse avec le rebond du prix du brut: CHEVRON et EXXON MOBIL gagnent respectivement 0,9% et 1,3%, OCCIDENTAL PETROLEUM , MARATHON OIL, SCHLUMBERGER et HALLIBURTON progressent de 1% à 1,7%.

* TESLA - Le constructeur automobile, qui a clôturé lundi sur un gain de 8% à la faveur d'un projet de fractionnement de la valeur nominale de son action, monte encore de 2,7% en avant-Bourse.

* UBER - L'action prend 0,5% en avant-Bourse après une information de presse sur un possible partenariat à San Francisco entre le géant des VTC et Flywheel Technologies sur le modèle de celui conclu avec les taxis de New York.

* FEDEX a annoncé lundi la nomination de Raj Subramaniam au poste de directeur général en remplacement de Fred Smith, le cofondateur en 1970 du groupe de logistique et de livraison express. L'action prenait 3% dans les transactions en après-Bourse.

* LOCKHEED MARTIN - Le Canada a choisi le groupe américain de défense comme fournisseur privilégié pour 88 nouveaux avions de combats dans le cadre d'un contrat dont le montant pourrait dépasser 15 milliards de dollars américains selon Ottawa. L'action Lockheed Martin recule de 1% en avant-Bourse mardi mais le titre avait enregistré des gains sur sept des dix dernières séances.

* INTEL, MICRON, QUALCOMM - Le Sénat américain a approuvé lundi un projet de loi prévoyant des subventions d'un montant global de 52 milliards de dollars (47,1 milliards d'euros) pour le secteur des semi-conducteurs afin d'accroître ses capacités de production.

* UNITEDHEALTH GROUP a annoncé avoir conclu le rachat de LHC GROUP pour environ 5,4 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) en numéraire, soit 170 dollars par action, représentant une prime de 8,1% par rapport au cours de clôture lundi de sa cible. L'action LHC bondit de 5% à 165,09 dollars en avant-Bourse.

* GENERAL MOTORS - La coentreprise entre General Motors et le constructeur chinois SAIC Motor a maintenu la production de son usine de Shanghai pendant le confinement de la ville en demandant aux salariés de dormir sur place, à même le sol, ont déclaré deux sources proches du dossier.

* EXXON MOBIL n'est pas parvenu à trouver du pétrole en forant dans une nouvelle zone d'exploration au large de la côte nord-est du Brésil, a déclaré lundi son partenaire Enauta Participacoes, dernier revers en date dans le pays pour le groupe américain après les résultats mitigés des forages d'Opal et Tita (sud-est).

* CHEVRON - Un gazoduc sous-marin reliant la Turquie au plus grand gisement de gaz naturel en mer d'Israël, Leviathan, exploité par le groupe américain Chevron et des sociétés israéliennes NewMed Energy et Ratio Oil , pourrait réduire la dépendance de l'Europe envers les hydrocarbures russes, ont indiqué des responsables gouvernementaux et industriels des deux pays.

* IGM BIOSCIENCES - Le laboratoire américain et Sanofi ont annoncé mardi un accord de collaboration en vue du développement de cibles en oncologie, immunologie et inflammation. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)