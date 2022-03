Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Uber et Lyft)

PARIS, 24 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse de 0,3% pour le Dow Jones, de 0,4% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq :

* TESLA, HERTZ GLOBAL HOLDINGS - Le loueur de voitures, qui avait déjà annoncé avoir commandé 100.000 véhicules électriques à Tesla, a intégré le SUV Model Y du constructeur automobile à sa flotte, montre une page de son site internet. L'action Tesla prend 1,2% en avant-Bourse.

* UBER TECHNOLOGIES - L'action Uber bondit de plus de 6% en avant-Bourse après la signature d'un accord visant à intégrer tous les taxis de la ville de New York dans son application de réservation de services de VTC. Le titre de son concurrent LYFT recule de 3%.

* BOEING - L'équipe d'enquêteurs dépêchée sur le site du crash du vol MU5735 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, est toujours à la recherche de la seconde boîte noire du Boeing 737-800.

* ALPHABET, SPOTIFY TECHNOLOGY - Google, filiale d'Alphabet, a annoncé mercredi qu'il autoriserait Spotify a utiliser son propre système de paiement dans son magasin d'applications en ligne dans le cadre d'un programme test alors que le géant de l'internet est visé par des enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles. L'action Spotify prend 4% en avant-Bourse.

* QUALCOMM - Le groupe suédois de technologie automobile VEONEER a annoncé jeudi que son rachat pour 4,5 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros) par Qualcomm et le groupe d'investissements SSW Partners serait bouclé le 1er avril. L'action Qualcomm avance de 1,4% en avant-Bourse et Veoneer prend 2,1%.

* MODERNA - Le laboratoire américain a relevé jeudi sa prévision de ventes de son vaccin contre le COVID-19 pour l'ensemble de l'année de 19 milliards de dollars à environ 21 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros).

* ELI LILLY - La Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a rejeté la demande d'approbation du traitement contre le cancer du poumon d'Eli Lilly et de son partenaire Innovent Biologics, a indiqué jeudi le laboratoire américain.

* AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES, DELTA AIR LINES - Les dirigeants des trois compagnies aériennes et ceux d'autres groupes de transport ont exhorté mercredi le président américain Joe Biden à mettre fin au port du masque, aux tests de dépistage du COVID-19 et à d'autres mesures sanitaires au départ des vols intérieurs et à l'international.

* NIKOLA a annoncé mercredi qu'il lancerait la production de son camion électrique le 21 mars avec l'objectif d'en livrer 300 à 500 cette année. L'action du groupe bondit d'environ 9% en avant-Bourse.

* KKR.N - Le fonds d'investissement américain s'en tient à sa demande d'accéder aux livres de comptes de Telecom Italia avant de formuler officiellement une proposition de rachat du groupe, a déclaré une source proche du dossier.

* OKTA - Raymond James abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "achat renforcé" sur le spécialiste de l'authentification, victime récemment d'une cyberattaque. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)