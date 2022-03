Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Prologis/Blackstone, cours en avant-Bourse des groupes technologiques chinois, changement de recommandation sur Procter & Gamble)

PARIS, 22 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,1% pour le Nasdaq :

* Les grandes banques américaines à l'image de BANK OF AMERICA et WELLS FARGO gagnent plus de 1% en avant-Bourse avec la hausse des rendements obligataires. Le taux des bons du Trésor américain à dix ans a touché un sommet depuis mai 2019 à 2,361% en réaction aux dernières déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a dit que l'institution pourrait agir de manière plus agressive face à l'inflation.

* TESLA - Le constructeur automobile américain doit livrer ce mardi ses premiers modèles de véhicules électriques sortis de son usine allemande près de Berlin lors d'une cérémonie d'inauguration en présence de son directeur général Elon Musk et du chancelier allemand Olaf Scholz. Tesla gagne 1,6% en avant-Bourse.

* NIKE - L'équipementier sportif américain, qui a fait état lundi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, a déclaré que les problèmes de production qui avaient affecté ses ventes au cours des six derniers mois étaient désormais résolus. L'action Nike avance de 6% en avant-Bourse.

* PROLOGIS, le fonds d'investissement américain spécialisé dans la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a lancé une offre de 21 milliards de dollars (19,1 milliards d'euros) sur Mileway, la division regroupant les actifs logistiques de BLACKSTONE, a rapporté lundi le Financial Times.

* PFIZER - Le laboratoire a annoncé lundi soir le rappel de certains lots de l'Accuretic, son médicament contre l'hypertension, ainsi que de deux génériques de ce traitement, en raison de la présence de niveaux élevés de nitrosamine, une impureté potentiellement cancérigène.

Par ailleurs, le groupe a annoncé mardi avoir conclu un accord avec l'Unicef pour la vente d'un maximum de quatre millions de doses du Paxlovid, son traitement oral contre le COVID-19.

* ALPHABET - Waymo, une des divisions d'Alphabet, maison mère de Google, a annoncé lundi être prête à lancer des services de véhicules sans conducteur à San Francisco, sans plus de précisions sur le calendrier.

* ALIBABA - Le géant chinois du commerce en ligne a relevé mardi son programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars à 25 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros), le montant le plus élevé de son histoire, afin de soutenir le cours de son action, qui souffre notamment des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation dans le secteur par les autorités chinoises. L'action Alibaba bondit de 8,6% avant l'ouverture de Wall Street.

* Les groupes technologiques chinois cotés à Wall Street tels que JD.COM, BAIDU, PINDUODUO et DIDI avancent de 4% à 8% en avant-Bourse dans le sillage de la hausse d'Alibaba. Par ailleurs, les autorités chinoises de régulation ont demandé à ces groupes de se préparer à fournir davantage d'informations dans le cadre d'audits réclamés par les autorités américaines, selon des sources.

* TENCENT MUSIC - Le groupe chinois de "streaming musical" coté à Wall Street, qui a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse de 15% dans sa principale activité de services de divertissement social, a annoncé son intention d'être également coté à la Bourse de Hong Kong. Son action prend 5,8% en avant-Bourse.

* L'appétit pour le risque soutient les valeurs liées aux cryptomonnaies comme RIOT BLOCKCHAIN, MARATHON DIGITAL , BIT DIGITAL et HUT 8 MINING, qui gagnent de 4,5% à 5,5% en avant-Bourse dans le sillage de la hausse du bitcoin, dont le cours est à plus de 42.000 dollars.

* PROCTER & GAMBLE - Truist Securities a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)