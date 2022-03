Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, changement de recommandation sur United Airlines, cours en avant-Bourse de Tesla, Boeing, Fedex et GameStop)

PARIS, 18 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,6% pour le Dow Jones, de 0,7% pour le Standard & Poor's 500 et d'environ 0,8% pour le Nasdaq :

* FEDEX - Le groupe de logistique et de livraison express a publié jeudi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison d'une hausse des coûts et de l'impact de la vague Omicron du coronavirus. L'action FedEx recule de 3,1% en avant-Bourse et plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours.

* TESLA - Le constructeur automobile a relancé vendredi la production dans son usine de Shanghaï après deux jours d'interruption liée aux restrictions sanitaires dans le contexte de la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine, ont déclaré des sources proches du dossier. L'action Tesla perd 0,8% en avant-Bourse.

* BOEING, DELTA AIR LINES - L'avionneur américain discute avec la compagnie aérienne d'une commande géante portant sur un maximum de 100 737 MAX 10, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. L'action Boeing gagne 0,4% en avant-Bourse.

* META PLATFORMS - L'autorité australienne de la concurrence a déposé une plainte contre la maison mère de Facebook qu'il accuse d'avoir laissé circuler sur sa plate-forme des publicités frauduleuses promouvant notamment des investissements via des cryptomonnaies faussement recommandés par des célébrités.

* GENERAL ELECTRIC - Le conglomérat industriel a annoncé jeudi que son directeur général, Larry Culp, avait accepté de ramener de 15 millions à cinq millions de dollars son bonus potentiel 2022, après le rejet, non contraignant, par les actionnaires des modalités de son plan de rémunération.

* MODERNA - Le laboratoire a soumis jeudi soir aux autorités américaines de santé une demande d'autorisation d'une seconde injection de rappel de son vaccin contre le COVID-19 chez les adultes.

* GAMESTOP - Le distributeur de jeux vidéo a publié jeudi une perte nette au titre du quatrième trimestre en raison d'une hausse de ses coûts d'approvisionnement et d'une augmentation de ses dépenses dans le cadre de sa transition vers le commerce en ligne. L'action chute de 8,3% en avant-Bourse.

* LUCID - Le constructeur de véhicules électriques envisage d'augmenter les tarifs de ses futurs modèles en raison de "fortes pressions inflationnistes", a déclaré jeudi à Reuters Peter Rawlinson, le directeur général du groupe.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS - Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "sous-performance". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)