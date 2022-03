Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur les grandes banques de Wall Street, cours en avant-Bourse d'Accenture, Tesla)

PARIS, 17 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,4% pour le Nasdaq :

* Après deux séances consécutives de hausse, les banques JPMORGAN CHASE, GOLDMAN SACHS, CITIGROUP, MORGAN STANLEY, BANK OF AMERICA CORP et WELLS FARGO reculent chacune d'environ 1% dans les échanges en avant-Bourse jeudi au lendemain des annonces de la Réserve fédérale. L'écart de rendement entre les obligations américaines à deux ans et celles à dix ans est en outre passé en dessous de 20 points de base, tendant vers un aplatissement de la courbe des taux qui est défavorable aux banques.

* Les groupes pétroliers CHEVRON, EXXONMOBIL , CALLON PETROLEUM, DEVON ENERGY, MARATHON OIL et OCCIDENTAL PETROLEUM avancent de 1,2% à 2,6% en avant-Bourse alors que les cours du brut prennent plus de 4%.

* TESLA - Le constructeur automobile a déclaré jeudi faire de son mieux pour maintenir la production sur son site de Shanghaï tout en coopérant avec les autorités chinoises dans le cadre de la lutte contre la résurgence de l'épidémie de COVID-19 dans le pays. L'action Tesla abandonne 0,7% en avant-Bourse.

* ACCENTURE - Le groupe de conseil en informatique a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes à la faveur d'une demande croissante pour ses services de "cloud" (informatique dématérialisée) et de sécurité. L'action bondit de 5,3% en avant-Bourse.

* ADOBE et FEDEX doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

* KKR - Le fonds d'investissement a annoncé jeudi le rachat pour 230 milliards de yens (1,75 milliard d'euros) du gestionnaire japonais d'actifs immobiliers MC-UBSR, une coentreprise entre Mitsubishi et UBS Asset Management créée en 2000, afin de renforcer sa présence dans l'archipel.

* Les groupes internet chinois cotés à Wall Street tels que BAIDU, ALIBABA, JD.COM, DIDI GLOBAL , PINDUODUO, TENCENT MUSIC et WEIBO cèdent de 1% à 6% en avant-Bourse au lendemain de leur forte hausse liée à l'annonce de Pékin de préserver la stabilité des marchés de capitaux.

* YUM CHINA HOLDINGS a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait relevé d'un milliard de dollars le montant du plan de rachat d'actions de la chaîne de restauration pour le porter à 2,4 milliards (2,17 milliards d'euros).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)