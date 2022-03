Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Zoom, Delta Air Lines, United Airlines Holdings Southwest Airlines, AMC/Hycroft Mining et des groupes pétroliers)

PARIS, 15 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,8% pour le Nasdaq :

* TESLA - Le constructeur américain de véhicules électriques a relevé ses prix en Chine et aux Etats-Unis pour la deuxième fois en moins d'une semaine au lendemain de la déclaration de son directeur général Elon Musk indiquant que le groupe était confronté à une importante inflation dans les matières premières et la logistique.

* APPLE - Après Foxconn lundi, d'autres fournisseurs d'Apple, à l'image de Lens Technology, spécialisé dans la fabrication de lentilles et de verres pour les écrans, ont déclaré que la production et la livraison de certains produits seraient affectés par la fermeture temporaire des usines dans un contexte de résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine. Les analystes de J.P. Morgan estiment par ailleurs que la suspension de l'activité dans la ville chinoise de Shenzen aura un important impact sur la production d'iPhone. L'action Apple recule de 1% en avant-Bourse.

* Les spécialistes des semi-conducteurs NVIDIA, AMD , MICRON, QUALCOMM, INTEL et BROADCOM perdent de 0,5% à 1,3% en avant-Bourse en raison des restrictions sanitaires imposées en Chine face à la résurgence de l'épidémie de COVID-19.

* Les groupes pétroliers CHEVRON ET EXXONMOBIL , OCCIDENTAL PETROLEUM, DEVON ENERGY, CALLON PETROLEUM, MARATHON OIL et APA abandonnent de 3,1% à 5,4% en avant-Bourse, le Brent et le brut léger américain (WTI) étant en repli d'environ cinq dollars dans un contexte d'optimisme sur le dossier ukrainien.

* Les producteurs d'or NEWMONT et BARRICK GOLD refluent respectivement de 2,1% et 3,7% en avant-Bourse dans le sillage du repli du métal jaune, qui a touché un creux depuis le 3 mars à 1.924,56 dollars l'once.

* BOEING - Un 737 MAX doit se rendre dans l'usine chinoise de Boeing à Zhoushan (dans l'est du pays), utilisée pour l'habillage intérieur de l'appareil avant livraison, ont indiqué deux sources proches du secteur, signe que ce modèle d'avion, cloué au sol depuis mars 2019 en Chine, est sur le point de recevoir une autorisation d'exploitation commerciale de la part de Pékin.

* DELTA AIR LINES, UNITED AIRLINES HOLDINGS INC et SOUTHWEST AIRLINES - Les trois compagnies aériennes ont relevé chacune mardi leurs prévisions de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours à la faveur d'un redressement de la demande de voyages. Delta Air Lines avance de 3,2% en avant-Bourse, United Airlines Holdings de 3,7% et Southwest Airlines de 2,9%.

* AMAZON - La Federal Trade Commission (FTC), autorité américaine de la concurrence, et la Commission européenne doivent rendre à la mi-mars leurs avis sur le projet de rachat des studios de cinéma Metro Goldwyn Mayer (MGM) par Amazon, selon des sources.

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - L'exploitant de salles de cinéma va prendre une participation de 22% dans le groupe minier Hycroft MINING HOLDING, qui bondit de 43,2% en avant-Bourse.

* ILLUMINA - Le spécialiste du séquençage du génome a lancé mardi en Europe un important test de dépistage des cancers traitables rares portant sur la recherche de 517 gènes pertinents dans près de 30 types de tumeurs, ce qui pourrait permettre une meilleure prise en charge des patients affectés par ces maladies.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS - Benchmark relève sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver". L'action Zoom prend 2,6% en avant-Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)