Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

PARIS, 11 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,7% pour le Dow Jones, de 0,8% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,1% pour le Nasdaq en réaction aux propos du président russe Vladimir Poutine évoquant des progrès dans les discussions avec l'Ukraine :

* Les valeurs liées à la Défense comme LOCKHEED MARTIN , NORTHROP GRUMMAN et L3HARRIS TECHNOLOGIES reculent de 0,4% à 0,6% après les propos de Vladimir Poutine.

* Les grandes banques de Wall Street comme JPMORGAN CHASE & CO, BANK OF AMERICA CORP, GOLDMAN SACHS GROUP , CITIGROUP, WELLS FARGO & CO et MORGAN STANLEY prennent en revanche de 1,4% à 2,4% en avant-Bourse dans l'espoir d'un apaisement des tensions en Ukraine.

* Le regain d'appétit pour le risque profite également aux valeurs liées aux cryptomonnaies comme HUT 8 MINING, RIOT BLOCKCHAIN, MARATHON DIGITAL et BIT DIGITAL qui avancent de 1,9% à 3,6% dans le sillage de la hausse du bitcoin.

* ORACLE a publié jeudi soir un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes en raison d'importants investissements dans les centres de données dans le monde. Piper Sandler a par ailleurs abaissé son conseil sur la valeur à "sous-pondération" contre "neutre". L'action Oracle perd 3,7% dans les transactions en avant-Bourse.

* META PLATFORMS va autoriser dans certains pays les utilisateurs de Facebook et d'Instagram à lancer des appels à la violence contre les Russes et les militaires russes dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine, montrent des courriels internes vus jeudi par Reuters. Le Kremlin a menacé vendredi de mettre fin aux activités de Meta Platforms en Russie si un tel projet était avéré.

Par ailleurs, Meta Platforms et ALPHABET, maison mère de Google, ont défendu vendredi leur accord publicitaire baptisé "Jedi Blue" après l'ouverture par les autorités antitrust de l'Union européenne et du Royaume-Uni d'enquêtes sur ce contrat soupçonné de nuire à la concurrence.

* TWITTER a nommé trois nouveaux dirigeants, dont Jay Sullivan, ancien directeur produit chez Facebook chargé de la réalité virtuelle et augmentée, pour superviser le développement de nouveaux services dans sa division grand public alors que le site de microblog vise 315 millions d'utilisateurs actifs quotidiens d'ici fin 2023 contre 217 millions actuellement.

* DOMINO'S PIZZA - DP Eurasia, qui exploite la marque Domino's Pizza en Russie, a annoncé vendredi la suspension des redevances versées au groupe américain tout en maintenant l'ouverture de ses restaurants dans le pays.

* CHEVRON recule de 1,4% en avant-Bourse après l'abaissement de recommandation de J.P. Morgan à "sous-pondération" contre "neutre" sur la valeur.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT a confirmé envisager une offre d'achat sur le groupe britannique d'édition scolaire et universitaire Pearson.

* IMMUNOME prend 9% en avant-Bourse après le feu vert de la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, pour des essais cliniques du IMM-BCP-01, le traitement expérimental par anticorps contre le COVID-19 du laboratoire.

* DIDI GLOBAL - Le géant asiatique des services de VTC a décidé de suspendre son projet de cotation à Hong Kong car il n'est pas parvenu à répondre aux exigences des autorités chinoises de régulation concernant ses procédures de traitement des données sensibles des utilisateurs, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. L'action Didi plonge de 15,4% en avant-Bourse.

* RIVIAN - L'action du constructeur de véhicules électriques chute de 11,2% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe de problèmes d'approvisionnement qui pourraient l'amener à réduire de moitié sa production automobile cette année, à 25.000 véhicules.

