Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur Microsoft et cours en avant-Bourse de Delta Air Lines, Snap et Mattel)

PARIS, 13 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,10% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq pourraient débuter quasiment inchangés:

* TESLA - Elon Musk, le directeur général du constructeur automobile, a déclaré sur Twitter, sans plus de précisions, que son groupe "s'employait toujours à surmonter de nombreux défis avec le gouvernement" en Inde, en réponse à une question sur la date du lancement de ses véhicules électriques dans le pays. L'action Tesla recule de 0,2% en avant-Bourse.

* META PLATFORMS - La Maison blanche a déclaré mercredi être encouragée par la décision d'un juge fédéral qui a considéré recevable la nouvelle plainte déposée par la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) contre Facebook, filiale de Meta Platforms, pour entrave à la concurrence. L'action abandonne 0,2% en avant-Bourse.

* MICROSOFT, APPLE - L'éditeur de Windows a recruté Mike Filippo, un ingénieur de premier plan d'Apple, pour concevoir ses propres puces pour serveurs, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Par ailleurs, selon un article de The Verge, Microsoft a cessé à la fin de 2020 la production de sa console de jeu vidéo Xbox One pour se concentrer sur les modèles Xbox Series X et S. L'action Microsoft est stable et Apple fléchit de 0,2% en avant-Bourse.

* Les actions des grands groupes de nouvelles technologies reculent en avant-Bourse avant une réunion prévue entre des responsables de la Maison blanche et les dirigeants de ces sociétés concernant la sécurité de leurs logiciels. Oracle perd 1,8%, Alphabet 0,5%, Amazon 0,2%, tandis qu'IBM est stable.

* TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (TSMC) - Le géant taïwanais des puces a dit jeudi s'attendre à ce que sa forte croissance s'accélère dans les prochaines années en raison de l'explosion de la demande de semi-conducteurs. L'action cotée à Wall Street prend 4,2% en avant-Bourse.

* SNAP - L'action du réseau social recule de 3% à 41,48 dollars en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Cowen sur la valeur à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance", en raison des restrictions imposées par Apple sur la collecte des données sur ses appareils.

* DELTA AIR LINES - La compagnie aérienne gagne 2,6% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre.

* AMERICAN AIRLINES GROUP, UNITED AIRLINES - L'administration américaine a menacé la Chine de mesures de rétorsion après la décision de Pékin de suspendre quelque 70 vols en provenance des Etats-Unis à la suite de tests positifs de passagers à leur arrivée en Chine. Par ailleurs.

* MATTEL - Le fabricant de jouets prend 1,5% en avant-Bourse à la faveur du relèvement de la recommandation de MKM Partners sur la valeur à "acheter" contre "neutre", l'intermédiaire s'attendant à de solides ventes de produits sous licences dans le sillage de la sortie prévue des films "Jurassic World: Dominion", "Lightyear", "Minions: Rise of Gru" et "Top Gun: Maverick".

* MODERNA - Le laboratoire américain a annoncé mercredi prévoir une publication en mars des données de l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 sur les enfants âgés de 2 à 5 ans.

* BLACKSTONE GROUP - L'opérateur australien de casinos Crown Resorts a annoncé jeudi que son conseil d'administration pourrait soutenir l'offre de rachat de 6,46 milliards de dollars (5,63 milliards d'euros) du fonds d'investissement américain Blackstone en l'absence d'une meilleure proposition.

* EXXON MOBIL - Le groupe américain et sa filiale Imperial Oil ont annoncé mercredi leur intention de céder jusqu'à un milliard de dollars (872 millions d'euros) d'actifs dans le pétrole et de gaz de schiste au Canada.

* VIRGIN ORBIT - L'action du groupe de Richard Branson monte de 2,1% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street à l'approche du lancement d'un satellite prévu ce jeudi.

* MATCH GROUP - Piper Sandler entame le suivi de la valeur à "surpondérer", avec un objectif de cours fixé à 160 dollars.

* UPS - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance", avec un objectif de cours fixé à 263 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)